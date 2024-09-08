Boeing, 33 Bin İşçinin Greviyle Karşı Karşıya Kalmamak İçin Sendikayla Anlaştı

ABD merkezli küresel havacılık şirketi Boeing, yaklaşık 33 bin işçinin greviyle karşı karşıya kalmamak için sendika ile geçici anlaşmaya vardı.

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Boeing, 33 Bin İşçinin Greviyle Karşı Karşıya Kalmamak İçin Sendikayla Anlaştı

ABD basınındaki haberlere göre, Boeing ile yaklaşık 33 bin üyeye sahip Uluslararası Makinistler ve Havacılık İşçileri Sendikası arasında ücretler, sağlık hizmetleri ve iş güvenliği konularında yapılan görüşmelerde geçici anlaşma imzalandı.

Yapılan anlaşmaya göre, 4 yıllık sözleşme kapsamında işçilerin ücreti yüzde 33 oranında artacak. Bu oran, sendikanın müzakereler sırasında talep ettiği yüzde 40'tan daha az.

İşçiler, 12 Eylül'de Washington ve Güney Carolina eyaletlerinde Boeing ile sendika arasında varılan geçici anlaşma için oylama yapacak. Sözleşmenin kabul edilmemesi halinde işçilerin greve gitme olasılığı bulunuyor.

Olası bir grevin, bu yılın ikinci çeyreğinde yaklaşık 1,44 milyar dolar net zarar eden ve gelirinin yüzde 14,6 düştüğünü duyuran Boeing'in karşı karşıya olduğu zorlukları daha da artıracağı belirtiliyor.

Kaynak: AA

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