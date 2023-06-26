33 yıl önce aldığı sınırsız uçak biletiyle dünyayı gezdi

The Guardian’da yer alan habere göre, Tom Stuker, 1990 yılında United Airlines’dan “ömür boyu sınırsız bileti” 290 bin dolar vererek aldı.

Şu an 69 yaşında olan Stoker’ın geçen 33 yıl içinde 100’den fazla ülke gezdiği, 37 milyon kilometrelik yol gittiği aktarıldı.

Stoker'in şu ana kadar yaptığı uçuşları sınırsız bilet olmadan gerçekleştirmesi durumunda 2.44 milyon dolara mâl olacağı hesaplandı.

Stuker’in United Airlines’dan uçuşlar sayesinde sağladığı miller sayesinde de “sultan gibi yaşadığı” belirtildi. Stuker’in seyahatlerinde en iyi otellerde kaldığı, Cruise gemisi yolculukları yaptığı aktarıldı.

Stuker’in bir kere millerle 50 bin dolar değerinde alışveriş hakkı da kazandığı belirtildi.