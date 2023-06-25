Putin, Lukaşenko ile 'Wagner isyanı'nı görüştü

Rusya'da paralı asker grubu Wagner'in 'darbe' girişiminin sonlanmasında kilit rol üstlenen Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaptı.

Belarus Cumhurbaşkanlığı Basın Servisinden yapılan açıklamaya göre, Lukaşenko telefon diplomasisi yaptı.

Günün ikinci yarısında ise Lukaşenkov, eski Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile telefonda görüştü.

Görüşmede, uluslararası ve bölgesel durumun yanı sıra Belarus-Kazakistan ilişkileri ele alındı.

Özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmişti.

Bu durum üzerine, Federal Güvenlik Servisi (FSB), "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı.

Putin, Wagner'in isyanını "vatana ihanet" olarak nitelendirmişti. Prigojin, Moskova'ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemlerini artırmıştı.

Yevgeniy Prigojin'in, dün Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Rusya'da gerilimi azaltma önerisini kabul ettiği bildirilmişti. Prigojin, "Rus kanı dökülmesinin sorumluluğunu anladıklarını" ve konvoylarını geri çevirerek plana göre saha kamplarına geri döneceklerini açıklamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Prigojin'e yönelik açılan ceza davasının kapanacağını, isyancı liderinin Belarus'a gideceğini duyurmuştu.