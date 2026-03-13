3 Füze de Aynı Noktadan Atılmış! Türkiye'den 'Sabrımızı Zorlamayın' Uyarısı

Güvenlik kaynakları, İran’dan Türkiye’ye ateşlenen 3’üncü füzenin de aynı noktadan geldiğini açıkladı. Açıklamada 'Türkiye'nin sabrının zorlanmaması gerektiği' vurgulandı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İran’dan Türkiye’ye ateşlenen 3’üncü füze de imha edildi. Güvenlik kaynakları tv100 yorumcusu Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan’a bu konuda bilgiler verdi. Burhan'ın güvenlik kaynaklarından aktardığı bilgiler şöyle:

* Bu füze İran’ın Tahran şehrinin kuzeyinden Hazar Denizi’nin güneyinden atışmış bir füzedir. Üç füze de aynı bölgeden atılmış. Bu üçüncü füze.

PROVOKASYON İDDİASINA YALANLAMA

* Bunun başka bir ülkeden atılmadığını, herhangi bir provokasyon olmadığını söylemek mümkün.

* Malatya’da bulunan Kürecik Radar Üssü tarafından tespit ediliyor. Ve Osmaniye civarında imha ediliyor. Doğu Akdeniz’deki NATO ve ABD’ye ait Patriot ve Eagle sistemleri ile imha ediliyor.

* Can ve mal kaybı olmadı fakat şu noktanın özellikle altını çizmiş olalım: Türkiye’nin de bu konularda bir sabrı var. Güvenlik kaynakları bunu özellikle ifade ediyorlar.

'CİDDİ MANADA NOT EDİLDİ'

* Birincisi tesadüf ama iki ve üç istatistiğe girer. Can ve mal kaybı olmadığı için Türkiye sağduyuyla hareket ediyor. Ancak egemen bir ülkenin topraklarına yapılmış bir saldırı ciddi manada not edildi.

* Bununla ilgili hem Dışişleri Bakanımız hem istihbarat kurum ve kuruluşları gerekli uyarıları mevkidaşlarına yaptılar.

'TÜRKİYE'NİN SABRINI ZORLAMAYIN'

Bizim için iki tane temel nokta var altını çizmemiz gereken.

* Birincisi 3 füze de Hazar Denizi’nin güneyinde ve Tahran’a yakın bir noktadan atıldı.

* İkincisi Türkiye’nin sabrını zorlamamak gerekiyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
