İran'dan Türkiye'ye Ortak İnceleme Çağrısı: 'Füzeyi Biz Atmadık'

İran’ın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye hava sahasına İran’dan mühimmat atıldığı yönündeki açıklamayı reddederek "Türkiye’ye doğru hiçbir mühimmat fırlatılmadı" açıklamasında bulundu. Büyükelçilik, belirsizliklerin giderilmesi için Türkiye'yle ortak teknik ekip kurulmasına hazır olduklarını da bildirdi.

İran’ın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye’nin hava sahasına giren ve NATO tarafından düşürülen füzeye ilişkin açıklama yaptı. Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada, Türkiye’nin hava sahasına İran’dan füze ya da mühimmat girdiğine ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığı öne sürüldü. Açıklamada, konunun netleştirilmesi için Türkiye ile birlikte çalışmaya hazır olunduğu belirtildi.

ORTAK EKİP ÇAĞRISI

Belirsizliklerin giderilmesi amacıyla iki ülke arasında ortak bir teknik ekip kurulabileceği ifade edildi. Açıklamada, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında yapılan son görüşmelere ve dışişleri bakanları arasındaki temaslara da atıfta bulunuldu. Açıklamanın devamında "İran İslam Cumhuriyeti dost ve komşu ülke olan Türkiye Cumhuriyeti’nin ulusal egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duymaktadır" denildi.

NE OLMUŞTU?

Milli Savunma Bakanlığı, İran’dan ateşlenen bir balistik mühimmatın Türk hava sahasına yöneldiğini ve Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından atmosfere girmeden etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

MSB Açıkladı: İran'dan Ateşlenen 3. Füze Etkisiz Hale GetirildiMSB Açıkladı: İran'dan Ateşlenen 3. Füze Etkisiz Hale GetirildiGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Çin'in Ankara Büyükelçisi tv100'e Konuk Oluyor Çin'in Ankara Büyükelçisi tv100'e Konuk Oluyor
Çin'den Flaş İran Mesajı: 'Son Günlerde Yoğun Bir Şekilde...' Çin'den Flaş İran Mesajı
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Araç Sahipleri Dikkat, APP'den Sonra Sıra Bunlarda! Son Tarih 1 Nisan: Söktürmeyene Binlerce Liralık Ceza Yolda Araç Sahipleri Dikkat, APP'den Sonra Sıra Bunlarda! Söktürmeyene Binlerce Liralık Ceza Yolda
Tokat Depreminin Ardından Ahmet Ercan Konum Vererek Uyardı! O Bölgeden Hemen Kaçın Tokat Depreminin Ardından Ahmet Ercan Konum Vererek Uyardı! O Bölgeden Hemen Kaçın
Ünlü Tarihçi ve Yazar İlber Ortaylı Hayatını Kaybetti! 'Türkiye Tarih Dehasını Kaybetti' İlber Ortaylı Hayatını Kaybetti
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel Gözaltında Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel Gözaltında
İşte Benim Stilim Yarışmacısı Ayşegül Eraslan Ölü Bulundu! Evindeki Kanlı Not Detayı Dikkat Çekti İşte Benim Stilim Yarışmacısı Ayşegül Eraslan Ölü Bulundu! Evindeki Kanlı Not Detayı Dikkat Çekti