İran'dan Türkiye'ye Ortak İnceleme Çağrısı: 'Füzeyi Biz Atmadık'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İran’ın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye’nin hava sahasına giren ve NATO tarafından düşürülen füzeye ilişkin açıklama yaptı. Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada, Türkiye’nin hava sahasına İran’dan füze ya da mühimmat girdiğine ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığı öne sürüldü. Açıklamada, konunun netleştirilmesi için Türkiye ile birlikte çalışmaya hazır olunduğu belirtildi.

ORTAK EKİP ÇAĞRISI

Belirsizliklerin giderilmesi amacıyla iki ülke arasında ortak bir teknik ekip kurulabileceği ifade edildi. Açıklamada, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında yapılan son görüşmelere ve dışişleri bakanları arasındaki temaslara da atıfta bulunuldu. Açıklamanın devamında "İran İslam Cumhuriyeti dost ve komşu ülke olan Türkiye Cumhuriyeti’nin ulusal egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duymaktadır" denildi.

NE OLMUŞTU?

Milli Savunma Bakanlığı, İran’dan ateşlenen bir balistik mühimmatın Türk hava sahasına yöneldiğini ve Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından atmosfere girmeden etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Kaynak: Haber Merkezi