Yılanlar Neden Apartmanlara Sığınıyor? Uzmanı Açıkladı

Elazığ'da havaların ısınmasıyla ortaya çıkan yılanların sayısının artması, vatandaşları tedirgin ediyor. Son dönemlerde apartmanlara kadar giren yılanlar, vatandaşları kara kara düşündürüyor.

Daha çok sulak ve yeşillik alanlarda görülen yılanlar, şimdilerde ise apartman ve evlerin içine kadar girmeye başladı. Bazı yerlerde yerleşim yerlerinde görülmeye başlayan yılanlar, vatandaşları da kara kara düşündürüyor.

'15 GÜ SONRA ARTIK GÖRÜNMEYECEKLER'

Fırat Üniversitesi (FÜ) Biyoloji Bölümü Zooloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Akın Temizer yaptığı açıklamada, "Yılanlar aşırı sıcaklardan dolayı artık serin yer olarak apartman ve binalara girmeyi seçiyorlar. Sıcaklardan bunaldıkları için insanların yaşam alanlarına kadar giriyorlar. Bu durum fazla sürmez. Yaklaşık 15 gün sonra artık yılanlar görünmeyecektir. Havalar serinledikten sonra toprağın altına çekilerek kış uykusuna yatacaklar" dedi.

Kaynak: İHA