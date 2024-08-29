Türkülere Konu Olmuştu Şimdi ise Foseptik Çukuru! Gelevera Deresi'nin Hali İçler Acısı!

Giresun'a bağlı Güce Belediyesi'nin, Gelevera Deresi'ne foseptik boşalttığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntüleri paylaşan gazeteci Barış Yarkadaş, bu çevre kirliliğine derhal son verilmesi gerektiğini belirtti.

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Türkülere Konu Olmuştu Şimdi ise Foseptik Çukuru! Gelevera Deresi'nin Hali İçler Acısı!

İklim krizinin derinleşmesiyle birlikte çevre kirliliğiyle mücadele daha da elzem hale gelirken, su kaynaklarına aktarılan zararlı atıklar insan sağlığı için büyük risk oluşturuyor. Kirliliği engellemede sorumluluk sahibi olan belediyelerin birçoğu ise, bu durumla mücadele etmek yerine bizzat su kaynaklarına foseptik boşaltıyor.

Son olarak Giresun'a bağlı Güce Belediyesi'nin, Gelevera Deresi'ne foseptik boşalttığı ortaya çıktı. O anların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan gazeteci Barış Yarkadaş, CHP Güce İlçe Başkanı Ahmet Usta'nın, bu yanlışa bir an önce son verilmesi çağrısı yaptığını aktardı.

Türkülere Konu Olmuştu Şimdi ise Foseptik Çukuru! Gelevera Deresi'nin Hali İçler Acısı! - Resim : 1

'DERENİN HALİ İÇLER ACISI'

Yarkadaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Türkülere konu olan “Gelevera Deresi” Giresun’a bağlı Güce Belediyesi’nin foseptik atık alanı haline gelmiş. Bu görüntüyü CHP Güce İlçe Başkanı Ahmet Usta gönderdi. Usta ile az önce konuştum. CHP’li Usta, “Görüntü elimize ulaştıktan sonra gidip bir de kontrol ettik. Derenin hali içler acısı. Foseptikler dereye boşaltılmış. Belediye bu yanlışa derhal son vermelidir" dedi."

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