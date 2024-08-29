Yunanistan'da Sahile Tonlarca Ölü Balık Vurdu!

Yunanistan’ın Volos Limanı’na ölü balık akını, bölgenin ekolojik dengesi konusunda endişelere yol açtı. Yunan yetkililer, kilometrelerce uzanan ölü balık yığınlarından bir günde 40 tonun üzerinde balık toplandığını bildirdi.

Yunanistan’da ülkenin turistik sahillerinden biri Volos Limanı’na akın eden tonlarca ölü balığı temizleme çalışmaları başladı. Balıkların, geçen yıl bölgede meydana gelen selin ardından alışık oldukları tatlı su habitatlarından sürüklenmeleri nedeniyle öldüğü düşünülüyor.

Yüzeydeki ölü balıklar, Volos Limanı’nı gümüş rengi bir örtüyle kaplarken, ölü balık akınının bölgedeki ekolojik dengeyi olumsuz yönde etkilemesinden endişe duyuluyor. Çürüyen balıkların bölgedeki sularda yaşayan diğer türler için bir felakete yol açabileceği düşünülüyor. Bölge sakinleri yayılan kötü kokudan şikayetçi. Yetkililer, ölü balık örtüsünün kilometrelerce bir alanı kapladığını belirtirken, son 24 saat içinde 40 tonun üzerinde balık toplandığını bildirdi.

Volos Belediye Başkanı Achilleas Beos, balıklardan yayılan kokunun dayanılmaz olduğunu belirterek Yunan hükümetini soruna zamanında müdahale etmemekle suçladı. Yunan medyasında konuyu değerlendiren uzmanlar, sorunun geçen yıl bölgenin kuzeyindeki Teselya Ovası'nı, bölgedeki nehirleri ve gölleri suyla dolduran sel felaketinin bir sonucu olduğunu düşünüyor. Balıkların sel nedeniyle tatlı su habitatından tuzlu suya sürüklendiği ve bu nedenle öldükleri tahmin ediliyor.

Kaynak: ANKA