Afganistan'da 5.4 Büyüklüğünde Deprem! Komşu Ülkeler de Sallandı

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Afganistan'da yerel saatle 10.26'da, 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin merkez üssünün ülkenin kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinin Eşkaşim ilçesi olduğu bildirildi.

Yerin 224 kilometre derinliğinde gerçekleştiği duyurulan depremin hasara yol açıp açmadığı konusunda henüz açıklama yapılmadı.

KOMŞU ÜLKELERDE DE HİSSEDİLDİ

Deprem, başkent Kabil ve Afganistan'ın kuzey vilayetleriyle komşu ülkeler Tacikistan ve Pakistan'da da hissedildi.

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Hindikuş Dağları üzerinde bulunan Badahşan'da sık sık depremler meydana geliyor.

Kaynak: AA