Muğla'da 'havlu' eylemi: 'Kıyılar halka geri verilmelidir'

Yunanistan’da başlayan ‘Havlu Hareketi’, Türkiye’de devam ediyor. Muğla’nın Menteşe ilçesinde yer alan Akbük Plajı’nda kıyıların işgaline karşı yurttaşlar eylem gerçekleştirildi. Menteşe Kent Konseyi çağrıyla toplanan yurttaşlar, plajının Muğla Turizm Çevre Vakfı Turizm ve Ticaret Limited Şirketi (MUÇEV) tarafından işletilmesine tepki gösterdi.

Basın açıklamasını okuyan Menteşe Kent Konseyi Başkanı Nuran Aldan, “Akbük Plajı, ticari şirket gibi faaliyet gösteren vakıf görünümündeki MUÇEV işletmesine verilerek kamu yararına aykırı olarak ticarileştirilmiştir. Plaj yıllardır birçok yol denenmek suretiyle giderek halktan uzaklaştırılan, halkın kullanımına kapalı hale getirilen bir yer haline dönüştürülmüştür. Plaja arabalarıyla gelen vatandaşlardan plaj girişinde arabalarını park etmek istediklerinde özel mülkiyetli otopark işletmesi uygulaması nedeniyle araba başına 100 TL otopark ücreti alınmaktadır. Plaja girildiğinde de özel işletmeler şezlong ve şemsiye kullanımı adı altında vatandaşlardan afaki bedeller istemektedir. Bu keyfi ve yasa dışı uygumalar neticesinde vatandaşın özgür ve serbestçe, ücretsiz olarak denize girme hakkı gasp edilmektedir” diye konuştu.

Aldan, “Akbük Plajı’nda günübirlik denize girmenin günlük maliyeti neredeyse bin 500TL’ye mal olmaktadır” dedi ve ekledi: “Akyaka’dan başlayarak, Turnalı ve Akbük Koyu’na kadar uzanan sahil şeridindeki kıyılar da ne şekilde ve nasıl olduğu bilinmeden özel işletmelere peşkeş çekilmiş ve işletmelerce parsellenerek yine halkın serbestçe kullanımına kapatılmıştır. Akyaka Akbük arasındaki kıyı şeridinde halkın denize ücretsiz girebilecek yeri neredeyse kalmamıştır.”

HALK ÜCRETSİZ OLARAK DENİZE GİREMEZ HALE GELMİŞTİR

Aldan şunları dile getirdi: “Muğla, Türkiye’nin en uzun kıyı şeridine sahip olan il olmasına rağmen Muğla’nın tüm ilçelerinde neredeyse halk ücretsiz olarak denize giremez hale gelmiştir. Giderek zorlaştırılan yaşam şartlarıyla birlikte evine hapsedilmeye uğraşılan halkın, yegane rahatlama aracı olan denize girme hakkının, bu şekilde yasa dışı ev keyfi uygulamalarla gasp edilmeye çalışılması kabul edilemez. Kamusal alana koyulan bir kapı ile tutturabildiğinden para talep eden ve halkın atacağı her adımı paraya çevirmeye çalışan bu zihniyeti asla kabul etmiyoruz. MUÇEV’in usulsüzlüklerinin yanı sıra, bir de Akbük’deki işletmelerin şezlongları ve masalarıyla kıyıları alenen işgal etmiş oldukları görülmekte ve halka şemsiyesini ve havlusunu koyacağı en ufak bir alan bırakılmadığı, bu sayede de fahiş fiyatlarla kiralanan şezlonglar dışında, para vermeden denize girmenin imkansız hale getirildiği bir sistem bize dayatılmaktadır. Hali hazırdaki tüm kıyı işletmeleri derhal kamulaştırılmalı ve asıl sahibi olan halka geri verilmelidir.”

MUÇEV NEDİR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Türkiye Çevre Koruma Vakfı ile Muğla Valiliği’ne bağlı Muğla’ya Hizmet Vakfı ortaklığında 20 bin TL sermaye ile 2014 yılında kurulan MUÇEV’e, ülkenin birçok noktasındaki sahiller, plajlar ve hatta ormanlık alanlar bile ihalesiz olarak veriliyor. Şirkette; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı ve eski kamu bürokratlarının yönetici olarak görev yaptığı biliniyordu. Şirketin yeni yönetimi ise yine kamu bürokratları olduğu görüldü.