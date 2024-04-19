Karaköy sahili halka kapalı, şirketlere açık. Doğuş Grubu’na ait Galataport’ta havuz skandalı

Kamuya ait Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ’nin Galata Köprüsü tarafında kalan sahil alanını Le Vapeur Magique isimli şirketin boğaz turu yapan vapurlarına “Özel rıhtım” olarak tahsis etmesi üzerine kıyı işgalleri gündeme geldi.

CHP’li Beyoğlu Belediyesi şirketin sahildeki yapılarını kaldırdı, ancak alanda tüm itirazlara karşın Galataport ve Hong Kong merkezli bir otel varlığını devam ettiriyor.

Doğuş Grubu’na ait Galataport’a karşı başta Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) olmak üzere birçok dava açıldı. Ancak bölgenin hem siluetini hem kültürel hafızasını yok ettiği belirtilen yapı alana dikildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından sıkça kullanılan “İstanbul’un sahilini halka açıyoruz” ve “Deniz Senin, Şehir Senin” sloganlarına rağmen sahile hem lüks cruise gemileri yanaştı hem de hemen yanına otel yapıldı.

Hong Kong merkezli lüks otel zincirine ait otel, Galataport’un içerisine yapılarak sahili kapattı. Kanunlara göre halkın kullanımına açık olması gereken alana havuz yapıldı.

Denize sıfır olan proje Ocak 2023’te hizmete başladı. Otel ayrıca bölgedeki Merkez Han, Karaköy Yolcu Salonu ve Çinili Han olarak bilinen tescilli binalara yapıldı. Bu binalar da Türkiye Denizcilik İşletmeleri tarafından kullanıldıktan sonra, ihaleyle özelleştirilmişti.

BAKANLIK İHALE ETTİ

Şu an Galataport olan ve Karaköy’den Tophane’ye kadar uzanan 1200 metrelik sahil şeridi, 16 Mayıs 2013’te Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından ihale edildi. Doğuş Holding, 702 milyon dolarla ihaleyi kazandı. Doğuş bu ihaleleyle bölgenin 30 yıllık işletmesini aldı.

"ANAYASAYA AYKIRI"

Konuya ilişkin Cumhuriyet’ten Şeyda Öztürk'e açıklamalarda bulunan eski TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı Pelin Pınar Giritlioğlu, projenin anayasaya aykırı olduğunu söyledi.

Giritlioğlu, “Kıyılar kamusal alanlardır. Ancak Türkiye’de uzun zamandır ‘yarı kamusal alan’ adında bir kavram türedi. Bu kavramla birlikte alanlarımız bu hale geldi” dedi. Giritlioğlu, “Bu projeler yapılırken ‘Herkes girebiliyor’ dendi. Ancak hepsinin kendi kuralları var. Özelleştirme, alan çevirme ve işgal kapsamında kıyı şeritleri parça parça gitti. Liman ve Karaköy etrafında oluşturulan bir bütün vardı. Bütün bu hikâye, bu yapıların gelmesiyle ortadan kalktı, kimlik değişti. Bölge, olmaması gereken bir yere evrildi. Bunu kabul etmek mümkün değil. Biz zamanında birçok dava açtık ama hepsi politik. Davalarda istediğimiz sonuçları alamıyoruz. Yaptıkları meslek ilkeleriyle örtüşmüyor” diye konuştu.