İklim değişikliğinin Körfez bölgesindeki ülkelere etkisi: Sağanak yağış ve sel

Ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan bir akademik çalışmanın sonuçlarına göre, Körfez bölgesindeki ülkelerde yaşanan şiddetli yağışların iklim değişikliği ve El Nino hava olayının etkisiyle oluştuğu tespit edildi.

Bahreyn, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri ve Yemen'de yaşanan olumsuz hava koşullarının sebep olduğu sel felaketleri de dikkat çekti. Bahreyn'in 16 Nisan'da son 75 yılın en yüksek yağış miktarını kaydetmesi de bu durumun bir göstergesi olarak belirtildi.

CNN'in haberine göre, "World Weather Attribution" (WWA) bünyesindeki 21 bilim insanı, iklim değişikliğinin Umman, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Yemen'de hayatı olumsuz etkileyen sağanak yağışların üzerindeki etkisini inceledi.

Gerçek bir hava olayını iklim değişikliğinin olmadığı kurgusal bir dünya ile karşılaştıran bilgisayar simülasyonları oluşturan araştırmacılar, ayrıca Körfez bölgesindeki ülkelerin geçmiş yıllarda aldığı yağış oranlarını da inceledi.

Bilim insanları, incelemeler sonucunda, sadece bir günde kömür, petrol ve doğal gaz kullanımı nedeniyle yaşanan 1,2 santigrat derecelik ısınmanın olmadığı bir dünyada yağması gerekenden yüzde 10 ila 40 daha fazla yağmur yağdığını tespit etti.

Yağışların iklim değişikliği nedeniyle şiddetlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde duran araştırmacılar, sıcaklıkların artmasına neden olan El Nino hava olayının da büyük bir etken olabileceğini belirledi.