Meteoroloji uyardı: Toz taşınımı etkili olacak
Meteoroloji Marmara, Ege ve Akdeniz için toz taşınımı uyarısı yaparken bazı bölgelerde kısa süreli sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar ise 6 dereceye kadar artış var.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illerinin iç ve yüksek kesimleri, Manisa ve Antalya’nın kuzeybatısı ile gece saatlerinden itibaren Balıkesir, Bursa ve Yalova çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz’de toz taşınımı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının güney, iç ve batı kesimlerde 2 ile 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
TOZ TAŞINIMI UYARISI: Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz’de toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde İstanbul, Balıkesir'in kuzey ve batısı, Çanakkale'nin güney ve doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak, gece saatlerinden itibaren bölgenin batısı, Bursa ve Yalova çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batı kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.
BURSA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kısa süreli ve yerel sağanak, gece saatlerinden itibaren il geneli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Muğla ve Aydın'ın kıyı kesimleri ile akşam İzmir ve Manisa çevreleri, gece saatlerinde kuzey Ege kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve kıyı kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.
AFYON °C, 22°C
Parçalı, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu
DENİZLİ °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 24°C
Genellikle çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
MANİSA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya'nın kuzeybatı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'de toz taşınımı bekleniyor.
ADANA °C, 27°C
Parçalı, iç kesimleri ile Toroslar mevkii yer yer çok bulutlu
ANTALYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeybatı çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illerinin iç ve yüksek kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. .
GİRESUN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, , öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 22°C
Parçalı, iç kesimleri yer yer çok bulutlu
TOKAT °C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
TRABZON °C, 19°C
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu
KARS °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu
MALATYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu
VAN °C, 18°C
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTEP °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 26°C
Az bulutlu
URFA °C, 28°C
Az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, , öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı