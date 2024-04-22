Depremde 51 kişiye mezar olan Furkan Apartmanı hakkında rapor çıktı: Kolon kesilmiş!

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Gaziantep Nizip’te bulunan ve 51 kişiye mezar olan Furkan Apartmanı hakkında Deprem Güvenlik Raporu yayımlandı.

Cumhuriyet'ten Cengiz Karagöz'ün haberine göre, binanın enkazı altında kalan 51 kişi yaşamını yitirirken çok sayıda kişi de yaralandı. Konuya ilişkin açılan davanın dördüncü duruşması mart ayında görüldü. Duruşmada firari sanıklar ve bina müteahhitleri H.H.S ve A.D.S. hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarıldı. Bilirkişi raporun beklenmesine karar verilen duruşma, 26 Nisan 2024 tarihine ertelendi. Duruşmaya günler kala Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) mahkemenin beklediği “Deprem Güvenlik Değerlendirme Raporu”nu yayımladı. Raporda birçok çarpıcı detay yer aldı.

Kolon kesme iddialarına ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı raporda, “Mahkeme tarafından yapılan temel kazıları sonrasında gerçekleştirilen inceleme ve değerlendirme raporlarına göre S6 ve S9 kolonlarının yerinde mevcut olduğu kararına varılmış (görsel ve video kayıtları vb.) olup S11 kolonunun nihai olarak bodrum kat seviyesinden kesildiği değerlendirmesi yapılmıştır. Tarafımıza gelen bütün raporlar ve kanıtlar ortak bir şekilde değerlendirildiğinde, S11 kolonunun bina inşası tamamlandıktan sonra kesildiği değerlendirmesi yapılmıştır” ifadeleri yer aldı. Ayrıca raporda bazı kolonların da inşa edilmediğine vurgu yapıldı. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Bodrum katta bulunan S4A ve S5A kolonların inşa edilmediği, bu kolonların yan kısımlarında bulunan S3A ve S4A kolonlarının ise kaydırılarak inşa edildiği tespit edilmiştir” denildi.

USULSÜZLÜKLER SIRALANDI

Raporda diğer bulgular şu ifadelerle sıralandı: “Taşıyıcı sistem elemanlarının bazılarının inşasında statik projeye göre kesit ve yerleşim aksı farklılıklarının olduğu kanaatine varılmıştır. Binanın taşıyıcı sistem elemanlarının inşasında donatı detaylandırma yetersizliklerin olduğu kanaatine varılmıştır. Binanın inşası tamamlandıktan ve kullanıma başlandıktan sonra zemin, asma ve teras katlarda projesiz ve izinsiz bir şekilde eklentilerin yapıldığı tespit edilmiştir.”

ASLİ KUSURLU BULUNDULAR

Raporda yapım sorumlusu müteahhit, statik proje müellifi, teknik uygulama sorumlusu, projesiz ve ruhsatsız olarak yapılan teras kat ilavesi ile zemin ve asma katlarda yapılan tadilat ve değişikliklerden sorumlu olan kişi veya kişiler ve belediyenin ilgili birimindeki yapı ruhsatlarında proje kontrollerinden sorumlu kişilerin asli kusurlu olduğuna dikkat çekildi. Ayrıca belediye yapı denetim kontrol birimi ve belediyenin ilgili biriminin ise tali kusurlu olduğu belirtildi.

"OLASI KASTLA YARGILANSILAR"

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan avukat Aykut Başderici, bazı kamu görevlilerinin de yargılanması gerektiğini söyledi. Yargılamanın “bilinçli taksirle” değil “olası kasıtla” yapılması gerektiğini belirterek iki müteahhidin halen firari olduğunu hatırlatan Başderici, “Davanın başında bu kişilere yurtdışı yasağı konulsun istedik. Sanık avukatı Ersan Şen, ‘Tutuklanmayacaklarına yönelik bir güvence verirseniz gelecekler’ diyor. Kanunen böyle bir güvence olsa da 51 kişinin yaşamını yitirdiği bir binada tutuklanma kaygısından ziyade, adaletin ortaya çıkması için bir an önce gelip savunmalarını vermeleri gerekir” dedi