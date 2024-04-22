Kiracı-dükkan sahibi arasında silahlı kavga

Merkez Osmangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde aralarında husumet bulunan market işletmecisi Ahmet K. ile dükkan sahibi Aykut Y. arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle sözlü tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle, Ahmet K., belindeki tabancayla Aykut Y.’nin bacağına arka arkaya ateş açtı. Bacağına isabet eden kurşunlar nedeniyle kanlar içinde kalan Aykut Y. için çevredekiler 112 Ekiplerine bilgi verirken, Ahmet K.’yi ise olay yerine yakın olan gece kartalları yakaladı.

Sağlık ekiplerince Aykut Y., Çekirge Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kavgayı duyan tarafların yakınları olay yerinde karşılaşınca bu kez de kavgaya onlar tutuştu. Polis ekiplerinin müdahalesiyle tansiyon düşerken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor.