Erdoğan'dan 12 yıl sonra Irak'a ziyaret; yerine Cevdet Yılmaz vekalet edecek

12 yılın ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Irak'a gidiyor. Erdoğan'ın yerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Erdoğan'dan 12 yıl sonra Irak'a ziyaret; yerine Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 22 Nisan 2024 tarihinde Irak ziyareti dolayısı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dönüşüne kadar Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

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