Valiliğin 122 milyon liralık hükûmet konağı ihalesi AKP'li belediye başkan aday adayına verildi

Osmaniye Valiliği'nin 21 Mart 2024 günü Bahçe ilçesine Hükümet Konağı yapmak için çıktığı ve seçimden 15 gün sonra 15 Nisan günü yapılan ihaleyi AKP'li aday adayı aldı.

Sözcü’den Deniz Ayhan'ın haberine göre, 31 Mart yerel seçiminde AKP Osmaniye’nin Düziçi ilçesinden belediye başkan aday adayı olan Mehmet Alaca’nın Yeğen İnşaat Şirketi ihaleyi kazandı. Belediye başkan adayı gösterilmeyen Mehmet Alaca'nın seçimden 15 gün sonra 15 Nisan’da yapılan valilik ihalesini alması dikkati çekti.

Yeni Bahçe Hükümet Konağı için Osmaniye Valiliği ile Yeğin İnşaat arasında 122 milyon 400 bin 400 TL’lik sözleşme imzalandı.

Mehmet Alaca adaylığını açıklarken “Sayın Cumhurbaşkanımızın memleket sevgisi, hizmet aşkı benim de yolumu aydınlatıyor. AK Parti, kardeşliğin, dostluğun, birliğin ve beraberliğin partisidir” demişti.