Gümüşova OSB Yolu Çalışmaları Son Hız Devam

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Gümüşova ilçesi Organize Sanayi Bölgesi’nde Düzce İl Özel İdaresi ekiplerince yol, su, kanalizasyon ve beton asfalt serim çalışmaları sürüyor.

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Gümüşova OSB Yolu Çalışmaları Son Hız Devam

Düzce’de binlerce kişinin iş hayatına devam ettiği Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi’nde alt yapı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İl özel idaresi ekiplerince devam eden çalışmaları Genel Sekreter Nuri Çelik yerinde inceledi. Yetkililerden bilgiler alan Çelik, 1 No’lu yol yağmur suyu kanalizasyon ve PMT asfalt serim çalışmalarını yakından takip etti.

Kaynak: İHA

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