Elazığ'da Görüldü: İhtişamlı Görüntüsü Dikkat Çekiyor

Elazığ’ın Baskil ilçesinde küresel ısınmaya bağlı olarak ortaya çıkan Loblu örümcek olarak adlandırılan Argiope lobata görüldü.

Elazığ’ın Baskil ilçesine bağlı Eskiköy’de dünyada nadir görülen ’Argiope Lobata’ cinsi örümcek görüntülendi. Birçok örümcek gibi zehirleri bulunan ve ihtişamlı görüntüsü ile dikkat çeken tür, bir vatandaş tarafından fark edildi.

İlk defa böyle bir örümcek gören vatandaş örümceğin fotoğrafını çektikten sonra yaptığı araştırmalar sonucunda İklim değişikliği ile bölgede görülmeye başlayan bu örümcek türünün insanlara yönelik zararsız olduğunu böcek ve çekirgelerle beslenen bir tür olduğunu öğrendi.