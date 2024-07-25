100 Günde Aynı Bölgede 20'nci Çalışma: 3 Kamyon Çöp Doğadan Temizlendi

Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, İsabeyli Mahallesi’nde vatandaşların piknik yaptığı noktalar başta olmak üzere Yeşildere mevkiinde kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi. 100 günlük sürede 20. kez çalışma yapılan bölgede, doğaya bırakılan yaklaşık 3 kamyon çöp belediye ekipleri tarafından bir bir toplandı. Sabah gün doğumuyla birlikte çalışmalara başlayan belediye personelleri, temizlik faaliyetlerinin yanı sıra eş zamanlı olarak ot biçme ve budama yaptı.

Gelecek nesiller için doğaya karşı daha duyarlı olunması ve çevreye çöp bırakılmaması konusunda çağrıda bulunan Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik; “Ekiplerimiz bu bölgede sık sık temizlik yapıyor. Ancak manzara her seferinde ne yazık ki aynı. Bu görüntüler Nazillimize yakışmıyor. Halkımızın doğamızı korumak adına daha bilinçli davranacağına inanıyorum. Bu konuda özveri gösteren tüm hemşehrilerime de ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Çalışmalarından dolayı Nazilli Belediyesi ekiplerine teşekkür eden İsabeyli Muhtarı Akın Karakuyu ise “Bugün sabah saat 07.30 itibariyle 25 kişilik ekiple çalışmalar başladı. Belediyemiz gerekli çalışmaları yaptı. Vatandaşların da bölgeyi tekrar kirletmemelerini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA