Balıkçı Tekneleri İçin Yeni Karar: Artık Denize Bunları Dökmeleri Yasak

Samsun Valiliği İl Mahalli Çevre Kurulu’nda alınan 2025 yılı ‘çevre’ temalı kararlar doğrultusunda ilgili kurumların ana yürütücülüğünde ve paydaşlığında çeşitli projeler hayata geçirilmeye devam ediyor. Bu kapsamda Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı’nca hayata geçirilen projelerden olan Deniz Kirliliği Önleme Projesi kapsamında deniz kirliliğinin önlenmesi için denizlerin, kıyıların, plajların korunması, temiz tutulması son derece önem arz ediyor.

Söz konusu proje hakkında Samsun Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “İnsan faaliyetlerinden kaynaklanan madde veya atıkların doğrudan veya dolaylı yollarla denizlere ulaşması hem deniz kirliliğine ve kötü bir görüntüye neden olmakta hem de deniz canlılarının yaşamını olumsuz etkilemektedir. Bu noktadan hareketle hayata geçirilen projenin hedefleri arasında öğrencilerimizin bu konuda bilgilendirilmesi, oluşan atıkların sıfır atık yönetimi kapsamında atık kutularına atılmasının sağlanması, deniz çevresi ve plajlara çöp atmamanın önemini anlatılması yer almaktadır” ifadeleri kullanıldı.

Projeyle birlikte doğanın ve denizin kirlenmesinin engellenmesi, doğal kaynakların daha verimli kullanılması, gelecek nesillerde deniz temizliği konusunda farkındalık oluşturulması, sıfır atık ve bilinçli tüketicilikle ilgili alışkanlık kazandırılması, gelecek nesillerin doğal kaynaklardan faydalanması ve temiz bir doğaya sahip olması hedefleniyor.

ATIKLAR DENİZ YÜZEYİNİ KAPLAYAMAYACAK

Balıkçı barınaklarında av sezonu boyunca tekneler ile getirilen su ürünlerinin karaya aktarımı aşamasında balıkların “balık basıcı su pompası (fishboom)" ile kamyon kasalarına aktarılması sırasında kanlı ve yağlı sular karadaki araçlardan denize boşaltılıyor ve deniz yüzeyini kaplıyor. Ayrıca araçlarda süzülme devam ediyor, su barınak içerisine ve denize ulaşıyor.

Proje ile bu suyun denize geri deşarj edilmesi yerine balıkçı barınakları için uygun altyapının yapılması amaçlanıyor. Proje hakkında yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

“Balıkçı barınaklarındaki su ürünleri kalıntılarının (yağlı, kanlı, organik atık) yağ konsantrasyonunun yüksek olması sebebi ile bertaraf yöntemi olarak yakma tesisine gönderilmesi ve geride kalan kirli suyun denize deşarjı yerine belediyeler ile beraber yapılacak çalışma kapsamında kanalizasyon sistemine dahil edilmesinin faydalı olacağı değerlendirilmektedir. Proje neticesinde avcılık sonrası atık su ürünlerinden kaynaklanan kanlı ve yağlı suların denize geri deşarjı önlenip düzenli bir şekilde toplanarak bertaraf edilmesi ile deniz ortamının korunması sağlanacaktır.

Balıkçı Barınaklarına Atık Kabul Tesislerinin Kurulması/Kapasite Artırılması Projesi’nin hedefi gemilerin normal faaliyetlerinden kaynaklanan yağlı atık, evsel atık su gibi atıkları ile çöp/katı atıkların deniz ekosistemine verilmesinin önlenmesi amacıyla atıkların alınması, depolanması, bertaraf tesislerine taşınması ile ilgili işlemlerin yapılması için kurulan ve işletilmesi gerekli olan atık kabul tesislerinin kurulması ile gemilerden kaynaklı deniz kirliliğinin önlenmesidir. Projenin neticesinde balıkçı barınaklarında bulunan gemilerden kaynaklı atıkların düzenli bir şekilde toplanması, depolanması ve bertarafının sağlanması ile deniz kirliliğinin önlenmesi, deniz ortamının korunması sağlanacaktır.

Projenin amacı; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi’nin balıkçı barınaklarında uygulanması, kullanılmış/yıpranmış avcılık ekipmanlarının da (sahipsiz ağ, algarna donanımı, halat gibi) toplanarak geri kazanımının sağlanmasıdır. Projenin neticesinde yeniden kullanım ve geri dönüşüme kazandırılan atık miktarının artırılmasıyla çevresel, sosyal ve ekonomik açıdan sürdürülebilirlik sağlamak için tasarlanan sıfır atık kavramına ulaşılacaktır. Doğaya ve denizlerimize ulaşan atık miktarının azalması ile beraber bilinçlendirme faaliyetleri ile ülke ekonomisine katkı sağlanmış olacaktır.”

Ayrıca Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı’nca 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen 10 balıkçıları bilgilendirme toplantısında 293 kişiye, 61 geleceğin denizcilerini bilgilendirme toplantısında da 7 bin 397 öğrenciye eğitim verildi.

Kaynak: İHA