Bakanlık Harekete Geçti: Uzungöl'deki Kaçak Yapılar Yıkılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Uzungöl'ün çevresindeki kaçak ve çarpık yapılaşmaya neden olan binaların yıkılacağını duyurdu. Bu adımla bölgenin yeşil alan vasfının korunması sağlanacak.

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Bakanlık Harekete Geçti: Uzungöl'deki Kaçak Yapılar Yıkılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl için 'Çevre Düzenlemesi ve Altyapı Yenilenmesi Projesi' hayata geçirildi.

Proje kapsamında, Türkiye'deki 19 ÖÇKB içinde yer alan, aynı zamanda Doğal Sit Alanı ve Tabiat Parkı statüsünde olan Uzungöl'ün, kanalizasyon ve elektrik altyapısı güçlendirildi. Ahşap korkuluklar doğa dostu yöntemlerle yenilendi. Yine bölgenin sokak aydınlatma sistemleri çevreci malzemelerle değiştirildi.

Bakanlık Harekete Geçti: Uzungöl'deki Kaçak Yapılar Yıkılacak - Resim : 1

Göl kenarında doğal yürüyüş yolları korundu. Projenin ikinci etabı kapsamında ise Uzungöl'ün etrafındaki kaçak ve çarpık yapılar yıkılacak, yeşil alan olarak korunacak ve bölgeyle göl çevresi doğal yapısına kavuşacak.

'YEŞİL ALANLARI ARTIRIYORUZ'

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından Uzungöl'den yeni görüntüler paylaştı.

Bakanlık Harekete Geçti: Uzungöl'deki Kaçak Yapılar Yıkılacak - Resim : 2

Kurum, Uzungöl'ün kenarındaki ruhsatsız yapıların kaldırılacağını ve bölgenin yeşil alana dönüştürüleceğini belirterek, "Karadeniz'in incisi Uzungöl'ün etrafındaki görüntü kirliliği oluşturan ruhsatsız yapıları kaldırıyor, yeşil alanları artırıyoruz. Yemyeşil doğasıyla Uzungöl'ümüzü, gelecek nesillere eşsiz güzelliğiyle bırakacağız" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

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