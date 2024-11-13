Aydın'da Kuraklık Alarmı: CHP'li Belediyelerden Ortak Bildiri

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Söke Beleiye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı, Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya kuraklığa ilişkin ortak bir bildiri metni yayımladı.

Bildiride, belediyelerin kuraklığa karşı önlem aldığı belirtilirken, vatandaşlara su tüketimi konusunda çağrıda bulunuldu.

'İŞ BİRLİĞİNE DAVET EDİYORUZ'

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dünyamızı tehdit eden küresel ısınma; ülkemizde olduğu gibi ilimizde de olağanüstü düzeyde kuraklık tehdidi ile karşımıza çıkmaktadır. Kuraklık; olağanüstü yıkıcı etkisine rağmen, anlık etkisi en güç anlaşılan doğal afetlerden birisidir. İlimiz, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından ilan edilen son tespitlere göre 'olağanüstü kurak bölge' olarak kayıtlara geçmiştir.

Bizler; Aydın Büyükşehir Belediyesi, ASKİ Genel Müdürlüğü ve Cumhuriyet Halk Partili 13 İlçe Belediyesi olarak kuraklığa karşı aktif ve pasif tüm çalışmalarımızı yapmakta, alınabilecek tüm tedbirleri almaktayız. Bununla birlikte, Aydınlı hemşehrilerimizi de su tüketiminin gözden geçirilmesi, aşırı su kullanımından kaçınılması, yaşamakta olduğumuz kuraklık afetine karşı tedbirli olunması noktalarında iş birliğine davet ediyoruz."

Kaynak: ANKA