Uzungöl Üst Kısımları Beyaz Örtüyle Kaplandı

Trabzon’un Çaykara ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl’ün yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.

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Uzungöl Üst Kısımları Beyaz Örtüyle Kaplandı

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde sıcaklıkların bir kaç gündür 7-10 derece düşmesi ile birlikte yağışlar özellikle yüksek kesimlerde kara dönüştü. Kar yağışının 2 bin metrenin üzerinde etkili olması ile birlikte yöredeki bir çok yayla beyaza bürünürken, Uzungöl’ün yüksek kesimlerindeki yaylalar da kar yağışından nasibini aldı.

Kaynak: İHA

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