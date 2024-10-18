Uzungöl Üst Kısımları Beyaz Örtüyle Kaplandı

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde sıcaklıkların bir kaç gündür 7-10 derece düşmesi ile birlikte yağışlar özellikle yüksek kesimlerde kara dönüştü. Kar yağışının 2 bin metrenin üzerinde etkili olması ile birlikte yöredeki bir çok yayla beyaza bürünürken, Uzungöl’ün yüksek kesimlerindeki yaylalar da kar yağışından nasibini aldı.

Kaynak: İHA