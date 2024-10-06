Bakanlık Alarm Verdi! İçme Suyuna Karıştı, İnsanlarda Kalıcı Hasar Bırakıyor

Son dönemde çevre temizliği ve gıda güvenliği hakkındaki endişeler gündemden düşmezken, Van'ın Erciş ilçesindeki Morgedik Barajı'nda bulunan dipvak tünelinde hidrojen siyanür seviyesinin yüzde 40 olduğu ortaya çıktı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne yapılan ihbar sonrası inceleme başlatılıp Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri, acil olarak sudan numune alıp analizler için laboratuvara yolladı.

İncelemelerin sürdüğünü ve şu ana kadar olayın kaynağı hakkında kesin bir bilgiye ulaşılamadığını söyleyen yetkililer, Dicle Üniversitesi'nden kimya ve çevre mühendisliği uzmanlarının bölgeye sevk edilmesini bekliyor.

'YILLARCA UYARDIK'

Gazete Duvar'ın haberine göre; çevre aktivisti Zeynel Abidin Çelebi, hidrojen siyanür oranının, yalnızca insan sağlığını değil, bölgedeki ekosistemi de tehdit ettiğini vurguladı. Çelebi, "Yıllardır bölgede çevresel tehditlere karşı uyarılarda bulunduk. Ancak bu uyarılar dikkate alınmadı. Şimdi ise karşı karşıya kaldığımız bu tehlike, tarım arazilerini, su kaynaklarını ve hayvancılığı doğrudan etkiliyor. Kısa vadede solunum yolu rahatsızlıkları, uzun vadede ise kalıcı sağlık sorunları yaratabilir" dedi.

BAKANLIKTAN UYARI: SAKIN BÖLGEYE GİRMEYİN

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, konuyla ilgili “Bu rapordan anladığımız kadarıyla, baraj bölgesinde havada 20.00 ppm (yüzde 40 oranında) hidrojen siyanür tespit edildi. Bu havada bulunan siyanürün suya karışıp karışmadığına dair herhangi bir değer belirtilmemiş. Dolayısıyla acilen suda siyanür analizi yapılması gerekiyor” açıklamasında bulundu.

Ayrıca tünele ve bölgeye kesinlikle girilmemesi gerektiğini belirten Öztürk, “Girmek durumunda kalan görevlilerin dahi, fiber karbon özellikli, korumalı giyişiler giyinmesi şart. Aksi durumda ölümcül ve kalıcı etkileri olması muhtemel” ifadelerini kullandı.

'İNSANLARDA KALICI HASARA YOL AÇABİLİR'

Van-Hakkari Tabip Odası Başkanı Op. Dr. Ahmet Koç ise siyanürün insan sağlığı üzerinde yaratabileceği etkiler hakkında "Morgedik Barajı'nda yüzde 40 seviyesindeki hidrojen siyanür oranı, kritik bir eşiktir. Kısa vadede solunum yollarında ciddi sorunlar yaratabilir, uzun vadede ise kalp ve sindirim sistemi üzerinde kalıcı hasarlara yol açabilir" dedi.

Bu tehlikeli gazın insan vücudunda toksik etkiler meydana getirdiğini vurgulayan Koç, baraj çevresinde yaşayan halkın özellikle dikkatli olması gerektiğini belirtti. Ayrıca, bölgedeki maden faaliyetlerinin ve olası kimyasal sızıntıların detaylı bir şekilde araştırılmasının şart olduğunu ifade etti.

Kaynak: Gazete Duvar