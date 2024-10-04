Çiftçiler İlaç Yerine Kullandı Maliyeti Düştü Verimi 2 Kat Arttı

Pamukkale ilçesi Kocadere Mahallesi'ndeki 50 dönümlük nar bahçesine yerleştirilen toplam 200 bin faydalı böcek, zararlılarla mücadele ediyor. Cryptolaemus montrouzieri ve Leptomastix dactylopii türündeki bu böcekler, yaprak biti, beyaz sinek, unlu bit ve kırmızı örümcek gibi zararlıları doğal düşmanı olarak baskılıyor. Böylece zirai ilaç kullanımı büyük ölçüde azalırken, ilaçlamada kullanılan su miktarında da ciddi bir düşüş sağlandı.

Geçen yıla kıyasla yüzde 10 oranında verim artışı elde edilen bu yöntem, çiftçilerin maliyetlerini de düşürmekte. Faydalı böcekler, ürünlerin kalitesini koruyarak çiftçilere destek oluyor.