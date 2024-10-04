Çiftçiler İlaç Yerine Kullandı Maliyeti Düştü Verimi 2 Kat Arttı
Türkiye’nin nar üretiminde önemli bir konuma sahip olan Denizli'de geçen yıl başlatılan "Akıllı Böcek, Akıllı Çiftçi" uygulaması, zirai ilaç kullanımını azaltarak çiftçilerin maliyetlerini düşürdü ve verim artışını sağladı. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Özkan, "Narda ilk defa böyle bir uygulama yapıyoruz. Yıllık 12-15 kez yapılan ilaçlamaları 3'e indirdik. Bu durum, çevre, gıda güvenliği, ihracatçılar ve tüketiciler açısından büyük bir yenilik" dedi.
Kaynak: İHA
Denizli'de nar yetiştiriciliğinde benimsenen yeni biyolojik mücadele yöntemi, zirai ilaç kullanımını önemli ölçüde azalttı. Faydalı böceklerin devreye girmesiyle hem maliyetler düştü hem de nar bahçelerinde verim artışı görüldü.
Pamukkale ilçesi Kocadere Mahallesi'ndeki 50 dönümlük nar bahçesine yerleştirilen toplam 200 bin faydalı böcek, zararlılarla mücadele ediyor. Cryptolaemus montrouzieri ve Leptomastix dactylopii türündeki bu böcekler, yaprak biti, beyaz sinek, unlu bit ve kırmızı örümcek gibi zararlıları doğal düşmanı olarak baskılıyor. Böylece zirai ilaç kullanımı büyük ölçüde azalırken, ilaçlamada kullanılan su miktarında da ciddi bir düşüş sağlandı.
Geçen yıla kıyasla yüzde 10 oranında verim artışı elde edilen bu yöntem, çiftçilerin maliyetlerini de düşürmekte. Faydalı böcekler, ürünlerin kalitesini koruyarak çiftçilere destek oluyor.
Prof. Dr. Cem Özkan, bu yöntemin çevre ve insan sağlığı açısından faydalarını şu şekilde ifade etti: "Narda ilk defa böyle bir uygulama yapıyoruz. Yıllık 12-15 kez yapılan ilaçlamaları 3’e indirdik. Bu, çevre, gıda güvenliği ve ihracat açısından büyük bir yenilik." Özkan, Türkiye'nin faydalı böcek kaynakları açısından oldukça zengin olduğunu belirterek, bu teknolojinin yaygınlaştırılmasının hem çiftçiler hem de ülke ekonomisi için önemli olduğunu vurguladı.
Projenin olumlu sonuçlarını yaşayan nar üreticisi İsa Çelebi, önceki yıllarda sık sık zirai ilaç kullanmak zorunda kaldığını ancak faydalı böcekler sayesinde ilaçlama sayısının önemli ölçüde azaldığını ifade etti. Çelebi, "Böcekler çok etkili. Onları ağaç dallarına yerleştiriyoruz ve işlerini yapıyorlar. Bu yöntemle verimim arttı, pazar payım genişledi. Herkese tavsiye ederim," dedi.