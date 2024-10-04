35 Bin Ceviz Ağacı Dikerek Ülke Ekonomisine Katkı Sağlıyor

Erzincan’ın Kemah ilçesinde yer alan bin 398 rakımlı Özdamar köyüne 2011 yılından bu yana satın aldığı ve kiraladığı bin 400 dekarlık alana 35 binin üzerinde ceviz ağacı diken işadamı Yavuz Peker, Erzincan ve ülke ekonomisine katma değer sağlıyor.



Erzincan’ın öne çıkan tarımsal ürünleri arasında yer alan cevize yatırımlar devam ediyor. İş adamı Yavuz Peker, bin 400 dekarlık ceviz ekili sahaya aynı zamanda soyma, yıkama, boyutlandırma ve kurutma ünitelerine de sahip ceviz paketleme tesisi kurdu. Peker, aynı alanda işletmeye ait 500 kovandan oluşan arı kolonisinde bal üretiyor. Üretilen ballar ise aynı köyde bulunan bal paketleme tesisinde işlenerek yurtdışına ihraç ediliyor.



Erzincan Vali Yardımcısı Yusuf İzci ve beraberinde Kemah Kaymakamı Ökkeş Safa Türkoğlu, Erzincan Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Serkan Kütük ile birlikte, işadamı Yavuz Peker’in kurduğu kapama ceviz bahçelerinde incelemelerde bulundu.

Yapılan incelemelerde bin 400 dekarlık ceviz sahasında sulama, gübreleme, ilaçlama ve hasat gibi işlemlerin tamamen mekanizasyonla sağlandığı belirtildi.



Erzincan Vali Yardımcısı Yusuf İzci, işadamı Yavuz Peker’e Erzincan tarım sektörüne yaptığı yatırımlardan dolayı teşekkür ederek, “Erzincan’da tarım sektörüne son yıllarda çok önemli yatırımlar yapılıyor. Yapılan bu yatırımlar, uygulanan projeler ve kurulan tesisler hem şehrimize hem de ülkemiz ekonomisine önemli katkılar sağlayacak” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA