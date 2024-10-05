AOSB’de Yeşile Dönüşüm Başlıyor

AOSB, Türkiye’nin sanayi üretiminde sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm konularında liderlik etmeye devam ediyor. AOSB, Yeşil Mutabakata uyum ve döngüsel ekonomiye geçiş kapsamında yürüttüğü projelerle Türkiye’nin ilk Yeşil OSB’lerinden biri olmayı hedefliyor. AOSB bu amaçla hayata geçirdiği proje ile katılımcı firmaların çevresel etkilerini en aza indirip ihracatta karbon vergisi gibi engelleri aşmalarına rehberlik etmeyi amaçlıyor. Proje; döngüsel ekonomi, enerji verimliliği ve emisyonların azaltılması gibi birçok alanı içine alan kapsamlı çalışmalardan oluşuyor.

Neler yapıldı?

AOSB Seyhan Salonu’nda gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını yapan AOSB Yönetim Kurulu Üyesi Nedim Büyüknacar, bölgenin sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda gerçekleştirdiği çalışmalara değindi.

Enerji verimliliği, katı ve sıvı atık yönetimi, emisyonların azaltılması ve endüstriyel simbiyoz süreçlerinin AOSB’de sistematik olarak izlendiğini belirten Büyüknacar, “Döngüsel ekonomi süreçlerinin uygulanmasına uygun ortamı sağlıyoruz. Bu sayede firmalarımızın çevresel etkilerini en aza indirirken, sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunuyoruz” dedi.

AOSB’nin ihracatta karşılaşılabilecek karbon vergisi gibi engelleri aşmak için firmalarına yol haritası sunduğunu vurgulayan Büyüknacar, döngüsel ekonomi ve yeşil dönüşüm konularında 22 pilot firma ile çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Yeşil Mutabakat’a ilk adımı AOSB attı

Proje Koordinatörü ve Kadir Has Üniversitesi Enerji Sistemleri Profesörü Prof. Dr. Volkan Ediger ise AOSB’nin Türkiye genelinde Yeşil Mutabakata uyum konusunda ilk adımı atan OSB olduğunu belirtti.

Ediger, “AOSB’nin bu alandaki lider çalışmaları, Türk sanayisinin Avrupa Birliği’nin sıkı iklim ve enerji politikalarına uyum sağlaması açısından kritik öneme sahiptir. Avrupa Yeşil Mutabakatı, firmalarımızın uluslararası ticarette rekabet gücünü koruyabilmesi için bir zorunluluktur. AOSB’nin yürüttüğü 18 ay süren ‘’Avrupa Yeşil Mutabakatı Çerçevesinde Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nin Eko-Endüstriyel Parka Dönüştürülmesi Amacıyla Döngüsel Ekonomi Ve Endüstriyel Simbiyozun Geliştirilmesi’’ projesi, firmaların döngüsel ekonomiye geçişte atmaları gereken adımları netleştirerek sınırda karbon düzenlemelerine uyum sağlamada önemli bir rehber niteliğindedir” dedi.

Toplantıda; Doç. Dr. Ali İnan sürdürülebilirlik veri tabanı, Prof. Dr. Fehmi Görkem Üçtuğ genişletilmiş yaşam döngüsü analizi, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali Küçüker döngüsel ekonomi analizi ve endüstriyel simbiyoz sistemi, Doç. Dr. İstemi Berk ise emisyon ticaret sistemi simülasyon modeli ve döngüsel ekonomi başarı endeksi konularında bilgi verdi.

TSE Çevresel Gözetim ve Doğrulama Müdürü Mehmet Ergün’ün proje kapsamında destekleyici kuruluşlar hakkında açıklamalarda bulunduğu toplantı; Yeşil Dönüşüm Yol Haritası ile sonuçların değerlendirilmesi ve AOSB Teknik Hizmetler Direktörü Emre Ocak’ın kapanış konuşmasıyla sona erdi.

Kaynak: İHA