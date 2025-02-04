Ayvalık'ta İki Yeni Deniz Canlısı Görüntülendi

Ayvalık sularında Volitan Aslan Balığı ve Kaz Boynu Deniz Kabuğu görüntülendi. Su Bilimleri Uzmanı Nedim Kartal, bu iki istilacı türü ilk kez kış mevsiminde canlı olarak kayda aldı.

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Ayvalık'ta İki Yeni Deniz Canlısı Görüntülendi

Su Bilimleri Uzmanı Nedim Kartal, Kuzey Ege'nin Ayvalık Adaları Tabiat Parkı sınırlarında canlı birey olarak ilk defa görülen 2 farklı deniz canlısını kayıt altına aldı. İstilacı bir tür olan predatör balık Pterois Volitans (Volitan Aslan balığı) ve Lepas Anatifera (Kaz Boynu Deniz Kabuğu) Ayvalık sularında görüldü. Aslan Balığı'nın daha önce yaz aylarında balıkçı ağlarına takıldığını ifade eden Nedim Kartal, kış sezonunda su ortamında ilk defa canlı bir birey olarak kayıt altına alındığını açıkladı.

"Küresel ısınma ve insan kaynaklı etkenler yüzünden mevsim kaymaları olmakta ve iklim şartları sürekli değişiklik gösterdiği için farklı iklimlerde canlıları kendilerine yeni yaşam alanları bulmak için göç etmektedir. İnsanlar doğaya yaptığı tahribata bir önce son vermelidir. Aksi takdirde doğanın dengesi geri döndürüleceksiniz şekilde bozulacak ve insanlık bundan büyük zarar görecektir" şeklinde konuşan Nedim Kartal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aslan balığının yaz şartlarında bu sularda görülmesini normal karşılayabiliriz ancak kış şartlarında Ayvalık'ta görülmesi iyiye işaret değil. Demek ki su sıcaklığı artıyor. Dikenleri zehirli olan predaöt bir balık, avcı yani. Genelde kayalık ortamları severler. Dikenleri zehirlidir ama eti lezzetlidir. Güney sahillerimizde yoğun olarak rastlanır, bunu canlı olarak ilk kez ben kayda aldım Ayvalık'ta. Avlanabilir ancak dikenlerine dokunmamak lazım."

"EKONOMİK DEĞERİ VAR"

Keşfedilen ikinci türle ilgili de bilgi veren Kartal, "Bu kabuklu özellikle Akdeniz ülkelerinde tüketiliyor. Pandikül denilen bir gövdesi var, 80 cm uzayabilir. Ucunda 5 kabuktan oluşan bir kısmı var. Planktonları alarak beslenen bir kısmı var. Tehlikeli tür değil ama istilacı olabilir. Ekonomik değeri vardır. Avcılık ile baskı altına alınabilir. Bunu da canlı hali ile görüntüleyebildim" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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