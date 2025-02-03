Bataklıktan Kurtarılan Kaplumbağalar Doğaya Bırakıldı

Şanlıurfa'da ıslah çalışmaları sırasında suyu kesilen derede mahsur kalan yaklaşık 500 kaplumbağa, yapılan bakım ve rehabilitasyonun ardından doğaya bırakıldı. Kaplumbağalar, kontrollerinin ardından Atatürk Barajı Göleti'ne salındı.

Son Güncelleme:
Bataklıktan Kurtarılan Kaplumbağalar Doğaya Bırakıldı

Olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Sancaktar Mahallesi'nden geçen Karakoyun Deresi'nde yaşandı. Derede sürdürülen ıslah çalışmaları sırasında yaklaşık 500 kaplumbağanın mahsur kaldığı görüldü.

Suyu kesilen deredeki çamur bataklığından kurtarılan 500 kaplumbağa, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü ekiplerince, Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü. Veteriner hekim tarafından kontrolleri yapılan kaplumbağalar, ekipler tarafından Atatürk Barajı Göleti'ne bırakıldı.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Dünyanın En İyi Tatlıcıları Açıklandı! Türk Tatlıcı Liderliği Kaptı Dünyanın En İyi Tatlıcıları Açıklandı! Türk Tatlıcı Liderliği Kaptı
Ceyhan Nehri Can Çekişiyor... Konu Meclis Gündemine Taşındı Ceyhan Nehri Can Çekişiyor... Konu Meclis Gündemine Taşındı
Patatesteki Tehlike! Birçok Kişi Dikkat Etmeden Tüketiyor Patatesteki Tehlike! Birçok Kişi Dikkat Etmeden Tüketiyor
Her Yıl 7 Milyon İnsanı Öldürüyor, 'Gizli Katil' İstanbul'da! Her Yıl 7 Milyon İnsanı Öldürüyor, 'Gizli Katil' İstanbul'da!
ÇOK OKUNANLAR
Nobel Ödüllü Daron Acemoğlu'ndan Büyük İtiraf Nobel Ödüllü Daron Acemoğlu'ndan Büyük İtiraf
İki Bankadan Peş Peşe Zam Kararı: Resmen Duyuruldu İki Bankadan Peş Peşe Zam Kararı: Resmen Duyuruldu
Forbes Türkiye’nin Keşfedilmeyi Bekleyen 10 Müzesini Açıkladı Forbes Türkiye’nin Keşfedilmeyi Bekleyen 10 Müzesini Açıkladı
Otomobilde ÖTV Matrah İndirimi Bekleyene Kötü Haber! 22 Yılda Sadece 2 Kez Oldu, Haziran 2023'ten Bu Yana... 22 Yılda Sadece 2 Kez Oldu, Haziran 2023'ten Bu Yana...
Ege Beşik Gibi Sallanıyor... AFAD Açıkladı: Bir Günde 400 Sarsıntı Ege'de Deprem Fırtınası! Bir Günde En Az 400 Kez Sallandı