Akbelen Ormanı'nda ağaç kesim süresi 2021'de dolmuş: 'Derhal soruşturma başlatın'

Muğla'nın Milas ilçesi Akbelen Ormanı'nda Limak ve IC İÇTAŞ ortaklığının jandarma ve polis ile birlikte yaptığı doğa katliamına karşı halkın direnişi sürerken; bir skandal ortaya çıktı.

KESİM SÜRESİ 2021'DE DOLMUŞ

Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatları (ÇEHAV), YK Enerji'nin Akbelen Ormanı'nda yaptığı ağaç kesim izninin süresinin dolduğunu duyurdu.

ÇEHAV'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "28/11/2020 tarih ve 1644218 sayılı Olur ile 780.639,53 m2'lilk ormanlık alanda Yeniköy-Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi adına tesis edilmiş olan dava orman kesin izni, 28.12.2021 tarihinde bitmiştir" denildi.

KESİMİN DURDURULMASI ÇAĞRISI

Açıklamada şöyle denildi:

"Dava konusu orman izninin süresi 28.12.2021'de dolmuş olmasına rağmen davalı idare tarafından orman izninin uzatılmasına dair bir işlem ise tesis edilmemiştir.

Orman Genel Müdürlüğü, firmanın 7.10.2021'de süre uzatım başvurusu yaptığını ileri sürmektedir. Ancak süre uzatım başvuru yapılan tarihte, dava konusu idari işlem hakkında yürütmeyi durdurma kararı vardır. Başvuru tarihinde yürütmesi durdurulmuş, o an itibariyle hukuken bir varlığı bulunmayan orman kesin izninin süresini uzatmak hukuken mümkün değildir.

Bu sebeple, kesimin başladığı 24 Temmuz 2023 tarihinden bugüne kadarki tüm kesimler, kolluğun tüm müdahaleleri, tüm yakalama ve gözaltına alma işlemleri ve buna dayalı olarak verilen tüm sulh ceza hakimliği kararları hukuksuzdur.

Kesim derhal durdurulmalı, jandarma ve polis sahayı terk etmeli ve hukuka aykırı işlemlerin tüm sorumluları hakkında derhal soruşturma başlatılmalıdır."