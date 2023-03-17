Yapay zeka ChatGPT’nin yeni versiyonu çıktı: Nasıl kullanılır?

Yapay zeka firması OpenAI, popüler sohbet robotu ChatGPT’nin arkasındaki teknoloji olan GPT-3’ten sonra en yeni ürünü GPT-4’ü çıkardı.

Al Jazeera’nın haberine göre; 2015’te Elon Musk ve Sam Altman tarafından kurulan San Fransisco Artificial Intelligence Lab, yaptıkları açıklamada platformlarının “şimdiye kadarki en yetenekli ve uyumlu model” olduğunu söylerken, “kusurlu” olduğunu da belirtti.

CHATGPT NEDİR?

ChatGPT, GPT-3 ve GPT-4'ün dil modellerini kullanan, insanların etkileşimde bulunabileceği bir yapay zeka sohbet robotu uygulamasıdır.

Soruları yanıtlamak, metni özetlemek ve hatta kod satırları oluşturmak gibi çeşitli doğal dil işleme görevlerini gerçekleştirebilen ChatGPT, bir çok alanda gelişmeye devam ediyor.

GPT-4 İLE NE YAPILABİLİR?

Kullanıcılar GPT-4 ile video oyunu kodlamaktan internet sitesi oluşturmaya kadar bir çok işlemi dakikalar içerisinde gerçekleştirebilecek.

GPT-4'ün çok modlu yapısı, platformun görüntü ve metin girişlerini kabul ederken metin çıktıları verebilmesine olanak tanır. Kullanıcılar un, tereyağı, yumurta ve süt gibi fotoğraflar yükledikten sonra GPT-4, bu malzemelerle yapılabilecek bazı tarifler önerir.

GPT-3 VE GPT-4 ARASINDAKİ FARKLAR NELERDİR?

En son sürümün GPT-3’ten çok daha incelikli talimatları işleyebileceğini söyleyen OpenAI, yeni sürümlerinin GPT-3’ün yaklaşık sekiz katı kadar kelimeyi işleyebileceğini de belirtti.

GPT-4’E NASIL ERİŞİLİR?

ChatGPT'de yeni olanlar, chat.openai.com adresini ziyaret ederek GPT-3’e erişmenizi sağlayacak ücretsiz bir hesap oluşturabilir.

Kullanıcıların GPT-4'e erişmek için aylık 20 ABD Doları (yaklaşık 380 Türk Lirası) ücreti olan ChatGPT Plus'a abone olmaları gerekir.

Kaynak: Gerçek Gündem