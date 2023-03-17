ABD’li otomotiv devi 1.2 milyon aracını geri çağırdı

Dünyanın önde gelen otomotiv şirketlerinden Ford Motor, ABD’deki 1.2 milyon aracını fren hidrolik sıvısının sızıntı riskiyle servise geri çağırdı.

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ABD’li otomotiv devi 1.2 milyon aracını geri çağırdı

Ford Motor, fren tertibatındaki sorun nedeniyle araçlarını geri çağırma kararı aldı.

ABD Ulusal Otoyol Güvenlik İdaresi yaptığı açıklamada, ABD’de 2013-2018 yılları arasında üretilmiş olan 1.2 milyon adet Ford Fusion ve Lincoln MTZ model araçların hidrolik sıvılarının sızıntısı riski nedeniyle servise geri çağırıldıklarını vurguladı.

Kaynak: İHA

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