NASA, arızalanan uzay aracını kapatıp açarak çalıştırdı

NASA, arızalanan uzay aracının yeniden uygun şekilde çalışmasını sağlamak için basit ve gündelik bir yöntem olan "kapatıp açmayı" uyguladı.

NASA, arızalanan uzay aracını kapatıp açarak çalıştırdı

ABD'li uzay ajansı, 15 yıl önce fırlattığı Yıldızlararası Sınır Kaşifi (IBEX) adlı uzay aracında, 18 Şubat'ta bir anomaliye rastladıklarını; araçtaki uçuş bilgisayarı sıfırlandığı anda tüm cihazı "beklenmedik durum moduna" soktuğunu açıkladı. Araştırma ekibi bu esnada uzay aracına komuta etme yeteneğini de kaybetti.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre ekip, 2 Mart'a kadar çeşitli yöntemlere başvurarak komuta yeteneğini geri kazanmaya çalıştı ancak girişimlerin başarısız olması sonucu "firecode reset" adı verilen bir prosedür uyguladı. Harici bir sıfırlama mekanizması olan bu komut işe yaradı ve IBEX tekrar normal şekilde çalışmaya başladı.

IBEX HAKKINDA

Uzay ajansının 15 yıl önce fırlattığı Yıldızlararası Sınır Kaşifi (IBEX) adlı araç, Dünya yörüngesinde dönüyor ve Güneş Sistemi'yle yıldızlararası uzay arasındaki etkileşimleri araştırıyor. Bir otobüs büyüklüğünde olarak tasvir edilen uzay aracı, Dünya'nın çevresindeki dönüşünü her 9 günde bir tamamlıyor. 2008'de fırlatılan araç, 15 yıldır haritalama görevi yürütüyor. Diğer bir deyişle Güneş'ten gelen plazma parçacıkların diğer yıldızlardan gelen parçacıklarla etkileşime girdiği sınırı haritalandırıyor.

IBEX sayesinde heliosferin tamamı haritalandırılabildi. Güneş'i ve yörüngesindeki tüm gezegenleri çevreleyen, Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların diğer yıldızlardan gelenlerle karşılaştığı uzay katmanına heliosfer adı veriliyor. Bu katman, Güneş Sistemi'ni yüksek enerjili galaktik ışınlardan koruduğu için "koruyucu balon" diye niteleniyor.

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