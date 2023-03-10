İngiltere, WhatsApp'ı yasaklayabilir

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın, Çevrimiçi Güvenlik Yasası sebebi ile yakında İngiltere'de yasaklanabileceği açıklandı.

İngiltere, WhatsApp'ı yasaklayabilir

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'ın Başkanı Will Cathcart, İngiltere'nin yakında onaylanacağı öngörülen Çevrimiçi Güvenlik Yasası nedenle Whatsapp'ı yasaklayabileceğini açıkladı.

Karar'da yer alan habere göre, Çevrimiçi Güvenlik Yasası'nın uygulamayı şu anda hizmetteki mesajları koruyan uçtan uca şifrelemeyi zayıflatmaya zorlayabileceği duyuruldu.

Hükümet şirketi bu güvenliği zayıflatmaya zorlarsa, WhatsApp reddedecek ve uygulamanın ülke içinde tamamen yasaklanma olasılığı doğacak.

Uçtan uca şifreleme, mesajları yalnızca gönderen ve alanların okuyabilmesini sağlayarak mesajların güvenliğini sağlar. Teknoloji şirketleri ve güvenlik uzmanları, mesajları bilgisayar korsanlığı ve diğer tehditlerden korumanın gerekli olduğunu söylüyor.

Etiketler
whatsapp
Canan Karatay'a göre bağımlılık yapan besin! Morfin gibidir, alışkanlık yapar Canan Karatay'a göre bağımlılık yapan besin! Morfin gibidir, alışkanlık yapar
Çamaşır suyu lekesinden kurtarıyor! Silgi gibi lekeyi temizliyor Çamaşır suyu lekesinden kurtarıyor! Silgi gibi lekeyi temizliyor
Twitter Blue, Türkiye'de kullanıma açıldı Twitter Blue, Türkiye'de kullanıma açıldı
NASA duyurdu: Olimpik havuz büyüklüğündeki asteroit Dünya’ya çarpabilir NASA: Dünya’ya çarpabilir
ÇOK OKUNANLAR
Sedat Peker'den peş peşe 'retweetler': Avukatından paylaşım açıklaması! Sedat Peker'den peş peşe 'retweetler': Avukatından paylaşım açıklaması!
Meteoroloji uyardı: Bu illerde oturanlar dikkat! Kar, yağmur, fırtına geliyor Bu illerde oturanlar dikkat: Kar, yağmur, fırtına geliyor!
İşte Türkiye'nin Netflix'te en çok izlediği diziler ve filmler: Listede sadece 1 Türk dizisi var! İşte Türkiye'nin Netflix'te en çok izlediği diziler ve filmler
Sedat Peker'in avukatından arka arkaya paylaşımlar: 'Uzun zamandır bunu soruyorsunuz...' Sedat Peker'in avukatından arka arkaya paylaşımlar
Son seçim anketi açıklandı: 4 puanlık düşüş dikkat çekti! Son seçim anketi açıklandı: 4 puanlık düşüş dikkat çekti!