İngiltere, WhatsApp'ı yasaklayabilir

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'ın Başkanı Will Cathcart, İngiltere'nin yakında onaylanacağı öngörülen Çevrimiçi Güvenlik Yasası nedenle Whatsapp'ı yasaklayabileceğini açıkladı.

Karar'da yer alan habere göre, Çevrimiçi Güvenlik Yasası'nın uygulamayı şu anda hizmetteki mesajları koruyan uçtan uca şifrelemeyi zayıflatmaya zorlayabileceği duyuruldu.

Hükümet şirketi bu güvenliği zayıflatmaya zorlarsa, WhatsApp reddedecek ve uygulamanın ülke içinde tamamen yasaklanma olasılığı doğacak.

Uçtan uca şifreleme, mesajları yalnızca gönderen ve alanların okuyabilmesini sağlayarak mesajların güvenliğini sağlar. Teknoloji şirketleri ve güvenlik uzmanları, mesajları bilgisayar korsanlığı ve diğer tehditlerden korumanın gerekli olduğunu söylüyor.