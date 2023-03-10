Twitter Blue, Türkiye'de kullanıma açıldı

Mavi tik başta olmak üzere daha az reklam, daha uzun video gibi özellikler sunan abonelik sistemi geçen aylarda Android kullanıcılarına da sunulmuştu.

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Twitter Blue, Türkiye'de kullanıma açıldı

Twitter’ın 12 Aralık tarihinde yayınladığı ancak daha sonra yayından kaldırıp geri yayımladığı abonelik hizmeti Twitter Blue, uzun bir süredir ABD başta olmak üzere pek çok ülkede kullanılıyordu.
 
Mavi tik başta olmak üzere daha az reklam, daha uzun video gibi özellikler sunan abonelik sistemi geçen aylarda Android kullanıcılarına da sunulmuştu.
 
Webtekno'nun haberine göre Yeni bir gelişme ile birlikte Twitter Blue aboneliği Türkiye'de de kullanıma sunuldu. Ancak fiyatları dikkat çekti.

AYLIK 150 TL’YE MAVİ TİK

Twitter, bu abonelik sistemini ABD’de web için 8 dolara (151 TL), iOS ve Android içinse 11 dolara satılıyordu (208 TL). Türkiye'deki Twitter Blue fiyatlarına bakıldığında ise yerel fiyatlandırmanın olmadığı belirtiliyor.

Twitter Blue Türkiye fiyatları şu şekilde;

Web: Aylık Fiyat 150 TL, Yıllık İndirimli Fiyat 1.569 TL (Aylık 130,83 TL)

iOS: Aylık Fiyat 209 TL Yıllık İndirimli Fiyat 2.199 TL (Aylık 183,25 TL)


Android: Aylık Fiyat 209 TL Yıllık İndirimli Fiyat 2.199 TL (Aylık 183,25 TL)

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