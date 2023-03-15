BMW hidrojenli otomobil için tarih verdi

Elektrikli otomobil satışlarında beklentilerinin üzerinde sonuçlar aldığını açıklayan BMW, hidrojenle çalışan otomobiller konusunda da 2030’dan öncesini işaret etti.

BMW hidrojenli otomobil için tarih verdi

Alman otomobil devi BMW, 2030 yılı için öngörülen küresel satışlarının yüzde 50'den fazlasının elektrikli araçlar olması hedefine daha kısa sürede ulaşmayı bekliyor. Firma, 2020’lerin sonuna kadar da hidrojen ile çalışan otomobil üretimine geçme hedeflerinin olduğunu açıkladı.

Reuters’ın aktardıklarına göre; elektrikli araç segmentinin büyümesi konusunda iyimser olan BMW, 2025 yılında satışlarının dörtte birinin tamamen elektrikli araç olacağını ve 2026 yılında bu oranın üçte birine yükseleceğini tahmin ediyor.

Şirket, yüksek hammadde fiyatlarından ve yaşanılan lojistik sıkıntılardan kaynaklanan maliyetleri vatandaşlara yansıtmadan fiyatları sabit tutmayı planladığını da açıkladı.

BMW hidrojenli otomobil için tarih verdi - Resim : 1

BMW Geliştirme Şefi Frank Weber, 2020’lerin sonuna kadar üretimine geçilmesi hedeflenen hidrojen ile çalışan otomobil üretiminin gerçekleşmesi için, esas olarak ağır araç taşımacılığı endüstrisinin elinde olan hidrojen yakıt ağının genişletilmesi gerektiğini belirtti.

BMW'den yapılan açıklamada, 500 km (310 mil) menzile sahip ve üç ila dört dakikada yakıt ikmali yapabilen hidrojen-elektrikli aracın çeşitli ülkelerde test edildiği bilgisi verildi.

 

Kaynak: Gerçek Gündem

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