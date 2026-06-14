WhatsApp Kullananlara Kötü Haber: iPhone, iPad ve Android Cihazlarda Destek Bitiyor

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Meta, dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp için minimum sistem gereksinimlerini güncelledi.

ÇOK SAYIDA CİHAZA GÜNCELLEME DESTEĞİ KESİLİYOR

Şirketin aldığı yeni kararla birlikte bazı eski model iPhone, iPad ve Android cihazlarda WhatsApp desteği sona erecek.

Yapılan açıklamaya göre WhatsApp'ın yeni sürümlerini kullanabilmek için cihazların belirlenen işletim sistemi şartlarını karşılaması gerekecek. Aksi halde kullanıcılar uygulamaya erişemeyecek ve güncelleme alamayacak.

HANGİ SÜRÜMLER GEREKİYOR?

Meta'nın duyurusuna göre Apple cihazlarda WhatsApp kullanabilmek için en az iOS 15.1 veya iPadOS 15.1 sürümünün yüklü olması gerekiyor.

Android tarafında ise Android 6.0'ın altındaki işletim sistemlerine sahip cihazlar artık desteklenmeyecek.

Şirket, değişikliğin güvenlik, performans ve yeni özelliklerin sağlıklı çalışabilmesi amacıyla yapıldığını belirtti.

DESTEK ÇEKİLEN iPHONE MODELLER ŞÖYLE

Yeni düzenleme kapsamında aşağıdaki Apple cihazları WhatsApp desteğini kaybedecek:

- iPhone 6s

- iPhone 6s Plus

- iPhone SE (1. Nesil)

- iPhone 7

- iPhone 7 Plus

- iPad Air 2

- iPad mini 4

Apple cihazlar için destek sonlandırma tarihi ise 30 Kasım 2026 olarak açıklandı.

ANDROID'DE SON TARİH 8 EYLÜL

Android işletim sistemli cihazlarda ise Android 6.0'ın altında kalan modeller için WhatsApp desteği 8 Eylül 2026 tarihinde sona erecek.

Uzmanlar, kullanıcıların veri kaybı yaşamamak için sohbet geçmişlerini yedeklemeleri ve cihazlarının işletim sistemi sürümünü kontrol etmeleri gerektiğini belirtiyor.

Kaynak: Haber Merkezi