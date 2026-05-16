NASA'dan Tarihi Kayıt: Güneş’ten 8 Milyon Kat Büyük Kara Delik Görüntülendi

James Webb Uzay Teleskobu, Dünya’dan 45 milyon ışık yılı uzaklıktaki Messier 77 galaksisinin merkezini görüntüledi. Görüntülerde, Güneş’ten 8 milyon kat büyük süper kütleli kara delik dikkat çekti.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı’nın (NASA) James Webb Uzay Teleskobu, evrenin derinliklerinden dikkat çeken yeni bir görüntü paylaştı. Gazete Oksijen'de yer alan habere göre teleskobun kaydettiği karede, Balina Takımyıldızı’nda yer alan Messier 77 galaksisinin merkezi görüntülendi.

Dünya’dan yaklaşık 45 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan galaksinin çekirdeğinde, Güneş’ten yaklaşık 8 milyon kat daha büyük süper kütleli bir kara delik yer alıyor. Bilim insanlarına göre kara deliğin çevresindeki gaz bulutları, yoğun çekim kuvveti nedeniyle büyük hızla dönüyor. Aşırı ısınan gazların yaydığı radyasyon ise James Webb’in orta kızılötesi görüntüleme cihazıyla yüksek çözünürlükte kaydedildi.

JAMES WEBB 5 SENE ÖNCE KEŞFE BAŞLAMIŞTI

NASA’nın şimdiye kadar geliştirdiği en güçlü uzay teleskobu olarak gösterilen James Webb, 2021 yılında uzaya gönderilmişti. Göreve başladığı günden bu yana uzak galaksilerden yıldız oluşum bölgelerine kadar birçok dikkat çekici görüntü paylaşan teleskop, evrenin bilinmeyenlerine ışık tutmayı sürdürüyor.

