Uzayda bugüne kadar görülen en büyük patlama!

Gökbilimciler bugüne kadar kayda geçen en büyük kozmik patlama olduğu değerlendirilen AT2021lwx'nın keşfedildiğini duyurdu.

Uzayda bugüne kadar görülen en büyük patlama!

Gökbilimciler bugüne kadar kayda geçen en büyük kozmik patlama olduğu değerlendirilen AT2021lwx'nın keşfedildiğini duyurdu.

Hakemli bilimsel dergi Monthly Notices of the Royal Astronomical Society'de de yayınlanan verilere göre, enerjisi biten büyük yıldızların şiddetli şekilde patlaması olarak adlandırılan herhangi bir "süpernova" dan 10 kat daha parlak olan ve üç yıldan fazla süren patlama, Southampton Üniversitesi'nden Astronom Dr. Philip Wiseman öncülüğündeki bilim insanları tarafından fark edildi.

NADİR BİR OLAY MEYDANA GELDİ

İlk olarak 2020'de, gökyüzündeki ani parlaklık artışlarını gözlemleyen California merkezli Zwicky Transient tarafından tespit edilen AT2021lwx'nın ilk etapta dikkat çekmediği, ancak takip mesafesi kısaldıkça nadir bir olayın meydana geldiğinin fark edildiği öğrenildi.

PATLAMA, 8 MİLYAR IŞIK YILI UZAKLIKTA

Süper kütleli bir kara delik tarafından yutulan dev bir gaz bulutunun neden olduğu değerlendirilen patlamanın 8 milyar ışık yılı uzaklıkta kayda geçtiği açıklandı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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