Turkcell'den seçim gecesi 'altyapı' çalışması: Ofislere girilemeyecek, VPN bağlantısı yapılamayacak

Telefon operatörü Turkcell'in 12-15 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'daki merkez çalışanlarına mesaj atarak, seçim gecesi "teknik altyapı çalışmaları" nedeniyle plaza ve ofislere giriş yapılamayacağını bildirdi.

Gazeteci Alican Uludağ, kişisel Twitter sayfasında Turkcell'in seçim gecesi teknik altyapı çalışması yapacağını ve çalışanların plazalara ve ofislere girişlerinin olmayacağını yazdı.

Çalışanların VPN'le de bilgisayarlara bağlanamayacağı belirtilirken, Turkcell yönetiminden çalışanlara yollanan mesajda şu ifadelere yer verildi: "Değerli arkadaşlar. 12 Mayıs Cuma akşamı 21.00'dan 15 Mayıs Pazartesi günü 06.00'ya kadar tüm plazalarımızda yapılacak olan teknik alt yapı çalışmaları nedeniyle zorunlu haller dışında plaza ve ofislerimize giriş olmayacaktır. İlgili tarihlerde VPN bağlantısı da yapılamayacaktır."