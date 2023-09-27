Uluslararası yazılım şirketi, iş dünyasını Ankara’daki etkinlikte buluşturdu

Şirketlerin işlerini optimize etmesini, kusursuz müşteri deneyimi yaratmalarını ve operasyonel verimliliklerini artırmalarını sağlayan dijital dönüşüm, iş dünyasının dinamiklerini değiştirdi. Birçok yerli şirket de hem yerel hem de global pazarlarda rekabet avantajı elde etmek için dijital dönüşümlerine rehberlik edecek teknoloji sağlayıcılarının ve çözümlerinin arayışına girdi. 95 ülkede faaliyet gösteren yazılım çözümleri sağlayıcısı 1Ci ise bu doğrultuda harekete geçerek 12 Eylül'de Ankara Hilton Otel’de düzenlediği 1Cİ Customer Day etkinliğiyle farklı sektörlerden katılımcılarla buluşmanın yanı sıra, işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik çözümlerini tanıttı.

1Ci Türkiye Ülke Yöneticisi Mert Onay etkinliğe dair, “Türkiye’deki işletmelerin hızla değişen dijital ortama uyum sağlaması gerekiyor. Tam da bu nedenle, iş dünyasının çeşitli kesimlerinden katılımcılarla bir araya gelerek işletmelerin özel ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunduk. 1Cİ Customer Day etkinliğimizde, şirketlerin dijital dönüşümlerine rehberlik ederken, endüstrilerin özel ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarladığımız, uygun fiyatlı ve kolaylıkla tüm sistemlere entegre edilebilen yerelleştirilmiş 1C:ERP ürünümüzü tanıttık. Ayrıca, şirketlerin finans alanındaki ihtiyaçları için özel olarak tasarladığımız 1C:Perform hakkındaki detayları da katılımcılarımızla paylaştık” açıklamasını yaptı.

Farklı sektörlerden katılımcıların dijital dönüşümüne rehberlik ettiler

1Cİ Customer Day etkinliğine farklı sektörlerden birçok yerli şirket katıldı ve dijital dönüşüme dair başarı hikayeleri dinledi. Sektörel bazda en iyi uygulamaların neler olduğunu öğrendi, alanında uzman olan 1C:Perform ve 1C:ERP danışmanlarıyla birebir görüşerek sektörel bilgi ve deneyimlerini paylaştı. Yoğun rekabet ortamında öne çıkabilecekleri stratejik yol haritaları için ipuçları edindi. İşletmeler, aynı zamanda bütçelerine ve ihtiyaçlarına en uygun yerelleştirilmiş çözümleri keşfederken, etkinliğin partnerleri DND Yazılım ve Ankara Halk Ekmek’in temsilcileri de birer konuşma yaptı.

Farklı sektörlerden oyuncularla bir araya gelmekten heyecan duyduklarını söyleyen 1Ci Türkiye Ülke Yöneticisi Mert Onay, “2017’den bu yana işletmelerin dijital dönüşüm süreçlerinde ihtiyaç duydukları teknolojik altyapıyı sunma misyonuyla faaliyet gösteriyoruz. Amacımız, şirketlerin verimliliklerini artırarak rekabet avantajı elde etmelerine yardımcı olmak. Bu hedefle, özelleştirilebilir yazılım çözümleri sunuyor, kapsamlı araştırma ve analizler gerçekleştiriyoruz. CPM (Kurumsal Performans Yönetimi), ERP (Kurumsal Kaynak Planlama), finansal planlama, depo yönetimi ve üretim yönetimi gibi birçok alanda yazılım çözümleri geliştiriyoruz. Büyüyen şirketlerden holdinglere kadar geniş bir yelpazede müşterilerimizin karmaşık operasyonlarının etkin bir şekilde yönetmelerinin önünü açıyoruz. 1Cİ Customer Day etkinliğimizle de katılımcıların sorularını yanıtlarken onlar için en uygun çözümlerimizi paylaşmaktan mutluyuz” ifadelerini kullandı.