Fransa'da iPhone'lara radyasyon güncellemesi geldi

Apple, Fransa'nın bu ayın başlarında radyasyona maruz kalma sınırlarının ihlal edildiğini tespit ettiğini söylediği testlerin ardından telefonların satışını askıya almıştı. Bu kararın üzerinden iki hafta geçmeden Apple yeni bir hamle yaptı ve iPhone 12 telefonlarından gelen radyasyon seviyeleriyle ilgili tartışmaları yatıştırmak için yazılımı güncellemesi yayınladı.

Fransa, çok fazla elektromanyetik radyasyon yaydığı için Apple'dan ülkedeki iPhone 12 satışlarını durdurmasını ve mevcut telefonları onarmasını istedi. Radyo frekanslarını düzenleyen Fransız kuruluşu ANFR, yapılan testlerde telefonun yaydığı vücut tarafından emilmeye yatkın olan elektromanyetik dalga miktarının izin verilenden daha fazla olduğunu tespit etti. Telefonun elde veya cepte tutulduğu durumlarda vücut tarafından kilogram başına 5,74 watt elektromanyetik enerji emiliminin tespit edildiği belirtildi. Bu tür testlerde Avrupa genelinde belirlenen standart kilogram başına 4,0 wattlık soğurma seviyesi olduğu vurgulandı.

GÜNCELLEME FRANSA İLE SINIRLI KALDI

Apple, radyasyon sorununu çözmek adına bugün güncellemeyi Fransa'yla paylaştı. Öte yandan Paris'in iPhone 12 telefonlarının satışını askıya alma hamlesi, yazılım güncellemesini talep eden Belçika da dahil olmak üzere diğer Avrupa ülkelerinde endişelere yol açmıştı. Ancak Belçikalı endüstri düzenleyicisi Reuters'e e-posta yoluyla yaptığı açıklamada yazılım güncellemesinin Fransa ile sınırlı olduğunu söyledi.

Bir İtalyan hükümet kaynağı, İtalyan makamlarının herhangi bir karar almadan önce Fransa'nın Apple güncellemesine ilişkin müzakerelerini bekleyeceğini söyledi.

Araştırmacılar son yirmi yılda cep telefonlarının sağlık risklerini değerlendirmek için çok sayıda çalışma yürüttü. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, cep telefonlarının sağlık üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi tespit edilmedi. Fransa'daki radyasyon uyarısı, diğer ülkelerde yapılanlardan farklı olan test sonuçlarına dayanıyor.

GÜVENLİK RİSKİ YOK

Sektör uzmanları, telefonun radyasyonundan kaynaklanan yanık veya sıcak çarpması riskine dayanan yasal sınırlar, bilim adamlarının zarar verdiğine dair kanıt bulduğu seviyelerin çok altında belirlendiği için herhangi bir güvenlik riski olmadığını söyledi.

Apple bu ayın başlarında iPhone 15'i piyasaya sürdü ve iPhone 12 doğrudan Apple'dan satın alınamıyor. Eski bir telefon modeli olduğundan ancak envanteri olan üçüncü taraflardan satın alınabiliyor veya eski telefonlarla takas edilebiliyor.

Apple, çoğunlukla bir güvenlik sorununu gidermek için telefonları ve bilgisayarları için rutin olarak yazılım güncellemeleri sağlıyor. Bu güncellemeler belirli bir modele ya da bölgeye odaklanabiliyor ve bazen Apple bir ay içinde birkaç güncelleme yayınlayabiliyor. iPhone 12 güncellemesi, bu düzenli yazılım düzeltmelerinden herhangi birine benzer olacak şekilde ayarlandı.