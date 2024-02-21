'Şeytani ikiz saldırısı'na dikkat: Eviniz soyulabilir, çocuğunuz kaçırılabilir

Halka açık alanlarda, cafe ve restoranlarda, otellerde ya da ücretsiz Wi-Fi sağlayan herhangi bir yerde internete bağlanmak tüm verilerinizi siber dolandırıcıların eline geçirebilir. Peki, siber saldırılardan korunmak için hangi önlemler alınmalı? İşte detaylar...

CNN Türk'te yer alan habere göre; Siber Güvenlik Uzmanı Gökhan Say "Hackerlar her zaman o bilgisayarlara, telefonlara almak istediklerini, elde etmek istediklerini ele geçirmek için, sızmak istedikleri noktalara sızmak için tek bir açığın peşindedir" ifadelerini kullandı.

Bir kafeye, restorana ya da otele gidildiğinde pek çok kişi oranın ücretsiz internet ağını kullanıyor. Ancak siber korsanların gündeminde bu ağlar var. İşte bu nedenle de risk oldukça büyük.

"İKİ TANE YÖNTEM KULLANIYORLAR"

Say "İki tane yöntem kullanıyorlar aslında bu noktada bakıldığında. Bir, mevcut bir takım kafelerin, restoranların herhangi bir kamuya açık alandaki, ortamdaki sistemlerin, wi-fi'ların hack edilmesi" dedi. Son dönemde en çok kullanılan bir diğer saldırı yöntemi ise 'şeytani ikiz saldırısı'.

Say "Bu yöntemle de oradaki bir takım kamuya açık ağları taklit ediyorlar yani onlara benzer bir takım isimler kullanıyorlar. Ve ondan sonra yapmaları gereken şey sadece kurbanların o ağlara bağlanmasını beklemek." şeklinde konuştu.

Mikrofon uzatılan vatandaşlar ise "Kafe, restoran, dışarıda herhangi bir otel veya banka wi-fi'larını kullanıyoruz" ve "Kafede bir şey yapmıyoruz, kafede normal şifremizi giriyoruz" ifadelerini kullandılar. İşte o ağlara bağlanıldığında artık tüm bilgiler siber korsanların eline geçiyor.

"EVİNİZİN SOYULMASINA, ÇOCUĞUNUZUN KAÇIRILMASINA KADAR GİDEBİLİR"

Say "Kimlik bilgilerinizin çalınmasına, hesap bilgilerinizin çalınmasına, banka hesap no'larınızın ele geçirilmesine neden olabilecek, hatta sizinle ilgili lokasyon bilgisine kadar çünkü mikrofonunuza, kameranıza, telefonunuza ulaşma şansı veriyorsunuz artık hacker'lara... Bu noktada evinizin soyulmasına, Allah korusun çocuğunuzun kaçırılmasına kadar gidebilecek bir takım saldırıları ne yazık ki görüyoruz." dedi.

RİSKİ EN AZA İNDİRMEK İÇİN ALINABİLECEK ÖNLEMLER

Bununla ilgili Siber Güvenlik Uzmanı Gökhan Say "Tabii ki bilgisayarlarınızda, telefonlarınızda gerekli güvenlik önlemlerini alıyor olmanız lazım. Yani her zaman güncel olmalı üzerindeki yazılımlar. Bununla beraber sadece bir antivirüs kullanmanız yetmez, bu hepsi bir arada dediğimiz internet güvenliğini sağlayan içinde firewall antivirüs pek çok yazılımı birleştiren bir takım yazılımlar var. Bunları kullanıyor olmanız son derece önemli. Ve iki faktörlü doğrulama yazılımları da bu noktada çok çok önemli." şeklinde konuştu.