Apsiyon, yapay zekâ destekli dijital asistanları ADA ve ASYA’yı tanıttı

Statista’nın açıkladığı veriler, dünya çapında 4,2 milyar dijital sesli asistanların bulunduğuna işaret ederken yapay zekânın bu denli hızlı benimsenmesinin kullanım alanlarının yaygınlaşmasını tetikleyeceği öngörülüyor. Bu gelişmeleri fırsata dönüştüren yerli girişimler ise yapay zekâyı yalnızca iş dünyasına uyarlamakla kalmıyor, toplu yaşam alanlarını da bu teknolojiyle dönüştürüyor. Son olarak, bulut tabanlı site yönetim platformu Apsiyon, site yöneticileri ve sakinleri için yapay zekâ destekli sohbet botlarını geliştirdi. ADA ve ASYA isimli dijital asistanlar, yöneticilerin idari konuları kolaylıkla yürütmelerine yardımcı olurken, site sakinlerinin de yönetime dair bilgi almasını sağlıyor.

Apsiyon’un Kurucu Ortağı ve CPO’su Erkan Doğan, yapay zekâ destekli asistanları hakkında şu açıklamada bulundu: “Tüm dünyanın dikkatle takip ettiği ve insanlığın geleceğini şekillendireceğine inandığı yapay zekâ teknolojisindeki gelişmeleri, biz de Ar-Ge Ekibimizle çok yakından takip ediyoruz. Bu konuda birçok yeniliği ürünlerimize eklemek için de yeni özellikler geliştiriyoruz. Böylece Tesis Yönetimi Sektörü’ne bambaşka bir boyut kazandırdık. Türkiye’de ve dünyada örneği olmayan bir sistemi hayata geçirdiğimiz için son derece mutluyuz. 12 yıldır yaşam alanlarının verimli bir şekilde yönetilmesi, sakinlerin ve yöneticilerin iletişim süreçlerinin hız kazanması için çalışıyoruz. Bu hedefimiz için önemli bir adım daha atmış olmaktan dolayı gurur duyuyoruz.”

“Site yöneticilerinin ve sakinlerin yaşamını kolaylaştırıyoruz”

Dijital asistanlarıyla tüm kullanıcılarına çok yönlü deneyim sunmayı hedeflediklerini belirten Apsiyon Kurucu Ortağı ve CPO’su Erkan Doğan asistanların görevlerine dair, “Yöneticilere zaman kazandırırken sakinlerin de bilgiye en kolay ve en hızlı şekilde ulaşmasını istiyoruz. ASYA, site yöneticilerinin yaşam alanlarıyla ilgili kanunlar, yönetmelikler ve uygulamalar hakkındaki sorularını anında yanıtlıyor. Bunlar arasında kat mülkiyeti, gayrimenkul, ticaret, tebligat konularındaki kanunlar yer alırken; iş sağlığı ve güvenliği, muhasebe gibi hususlar da bulunuyor. Dijital asistan, kentsel dönüşüm, yönetici istifası, bina enerji yöneticiliği ve tapu yöneticiliği gibi alanlarda da bilgi veriyor. ADA ise site sakinlerinin borçlarını öğrenmek istediğinde kolayca bilgi almalarını, aidat ve faturalarını kart ile ödemek için bağlantıya ulaşmalarını sağlıyor. Sakinler ayrıca, apartman veya sitelerine dair tüm sorularına cevap alabiliyor, site yönetimine iş talebi açabiliyor, yönetimden talep ettiği işlerin listesine ulaşabiliyor ve tüm taleplerini sorgulayabiliyor” ifadelerini kullandı.

“Asistanlarımızdan tüm dillerde 7/24 yardım alınabiliyor”

Apsiyon Kurucu Ortağı ve CPO’su Erkan Doğan, dijital asistanlarının ortak özelliklerine ilişkin “Her iki asistanımız da kullanıcılara bir mesaj kadar yakın. Asistanlarımızla mesajlaşma uygulaması üzerinden iletişim kurmak mümkün. Kullanıcıların yazılı veya sözlü olarak ilettikleri soruları yanıtlayan asistanlarımızdan tüm dillerde, 7/24 yardım alınabiliyor” diyerek sözlerini şöyle sonlandırdı:

“2012’den bu yana site, apartman, rezidans, iş merkezi gibi toplu yaşam alanlarında ihtiyaç duyulabilecek tüm süreçler için kapsamlı çözümler sunuyoruz. Bugün 3.5 milyonun üzerinde kullanıcımız var. Bu sayıyı gelecek dönemde yükseltmeyi hedeflerken kullanıcılarımızın yaşamını kolaylaştıracak ürünler geliştirmeyi sürdüreceğiz. Bu doğrultuda ürettiğimiz dijital asistanlarımızın da ülkemize, sektörümüze ve tüm kullanıcılarımıza hayırlı olmasını dilerim.”