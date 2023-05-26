Onay çıktı: Elon Musk'ın beyin implantı ilk kez insanlar üzerinde denenecek

Musk, insanlarda felç ve körlük gibi sorunları çözmeyi hedefleyen implant için insan çalışmalarına başlanacağını 2019'dan bu yana 4 kez dile getirdi. Ancak Reuters'a konuşan şirket kaynaklarına göre Neuralink insan çalışmaları için sadece 2022'nin başında başvuruda bulundu ve onda da reddedildi.

Çalışanlara göre FDA, insan çalışmaları için onay verilmeden önce lityum batarya kullanılıyor olması ile ilgili sorunlar, implantın kablolarının beyinde yer değiştirmesi ve beyine zarar vermeden implantın çıkarılmasının zor olması gibi sorunların çözülmesini istedi.

Neuralink, insan çalışmaları için onay aldıklarını duyururken, klinik denemeler için henüz başvuru almayacaklarını belirtti.

Şirketin Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu izin, Neuralink ekibinin FDA ile yakın işbirliğinin müthiş bir sonucu ve bir gün teknolojimizin birçok insana yardım etmesinin önünü açacak bir ilk adım" denildi.

Neuralink'in insan çalışmalarının kapsamı henüz bilinmiyor.

Neuralink şirketi, 2016'da nörolojik sorunların tedavi edilmesinde rol oynayabilecek bir implant üretme amacıyla kuruldu. İmplant, felçli insanların yapay bir cihazla nörol sinyaller vererek tekrar iletişim kurabilmesini sağlamayı hedefliyor.

2020'de yaptığı açıklamada implantın ilk aşamalarda büyük oranda sağlık için kullanılacağını ifade eden Musk, Neuralink'in gelecekte insan beyninin yapay zeka ile de mücadele etmesine de imkan sağlayacağını iddia etti. Musk, "Bu teknoloji potansiyel olarak insanların Tesla'sını çağırması, video oyunu oynaması veya omurilik felçli birinin tekrar yürümesini sağlamak için kullanılabilir" dedi.