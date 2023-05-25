Microsoft'tan acil uyarı! Siber saldırı yapıldığı açıklandı
Microsoft, Çin destekli bir siber aktörün ABD siber altyapılarını hedef aldığını duyurdu. Olası bir izinsiz erişimden etkilenenlerin, hesaplarını kapatıp şifrelerini değiştirmesi gerektiği belirtildi.
Microsoft, Pekin hükümeti destekli bilgisayar korsanlarının birçok sektörde istihbarat toplama amacıyla ABD'nin kritik siber altyapılarını hedef aldığı uyarısında bulundu.
ABD'nin yazılım devi Microsoft yaptığı uyarıda Çinli "Volt Typhoon" kod adlı siber aktörün ABD'deki kritik altyapı kuruluşlarına yönelik "post-kompromat kimlik bilgisi erişimi" ve "ağ sistem keşfi odaklı, gizli ve hedefe yönelik kötü niyetli faaliyetleri ortaya çıkardıklarını" bildirdi.
Şirket uyarısında ayrıca "Microsoft, orta düzeyde güvenle, Volt Typhoon eyleminin gelecekteki krizler sırasında Amerika Birleşik Devletleri ile Asya bölgesi arasındaki kritik iletişim altyapısını bozabilecek yeteneklerin geliştirilmesini amaçladığını değerlendirmektedir" ifadelerine yer verdi.