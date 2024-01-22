Instagram'a yeni özellik: Takip isteği gönderirken zorunlu olacak...

Sosyal medya platformu Instagram'a gelmesi beklenen yeni özellikle kullanıcılar artık takip isteği gönderirken takip nedenini belirtmek zorunda olacak.

Instagram'a yeni özellik: Takip isteği gönderirken zorunlu olacak...

Instagram, takip istekleriyle ilgili önemli bir değişiklik üzerinde çalışıyor.

İtalyan yazılımcı Alessandro Paluzzi'nin paylaşımlarına göre, Instagram kullanıcıları artık takip istekleri atarken, kişiyi neden takip edilmek istediklerini belirtmek zorunda kalacaklar.

Bu yeni özellik, kullanıcıların birbirlerini daha iyi tanımalarına ve takip etme sebebini anlamalarına olanak tanıyacak.

Yapılmakta olan bu tür değişiklikler, sosyal medya platformlarında kullanıcı deneyimini geliştirme ve güvenli bir ortam sağlama amacı taşıyor.

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