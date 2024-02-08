Instagram takip isteklerinde yeni dönem: O soruyu gören çileden çıktı

Instagram uygulamasında yeni dönem başlıyor. Kullanıcılar takip isteği gönderirken "neden?" sorusunu yanıtlamak zorunda kalacak.

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Instagram takip isteklerinde yeni dönem: O soruyu gören çileden çıktı

Dünya genelinde en sık tercih edilen sosyal medya platformlarından biri olan Instagram, görünüşe bakılırsa yeni bir özellik için çalışıyor ve bu yeni özellik, Meta çatısı altında faaliyetlerine devam eden platformda yeni bir dönemin başlangıcı olabilir.

INSTAGRAM İÇİN TAKİP İSTEKLERİNDE "NEDEN" DÖNEMİ

Instagram özelliğinin haberi, geçmişte Instagram'a gelmiş birçok özelliği meraklılarıyla paylaşan ünlü isim Alessandro Paluzzi'den geldi.

Paluzzi'nin Instagram'ın üzerinde çalıştığını söylediği özellik, böylelikle istek gönderilen kişinin kim olduğunuzu anlamasına yardımcı olacak. Bu özelliğin LinkedIn'de yer alan bir özelliğe oldukça benzediğini söyleyelim.


Paluzzi'nin paylaştığı ekran görüntüsüne göre ise kullanıcılara "Takip isteğinize eklemek için bir neden seçin. Bu, kişinin sizin kim olduğunuzu bilmesine yardımcı olur." ifadesinin yer aldığı bir mesaj kutusu gösterilecek. Ancak bu noktadan sonra nasıl ilerleneceği bilinmiyor. Yakında zamanda bu konuda daha fazla detayın belli olması bekleniyor.

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