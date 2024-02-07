Alper Gezeravcı dünyaya dönüyor: Saati belli oldu

Milyonların merakla beklediği isim dünyaya dönüyor. Alper Gezeravcı ve beraberindeki astronotların dünyaya dönüş saati belli oldu.

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Alper Gezeravcı dünyaya dönüyor: Saati belli oldu

Dünyaya dönüşü daha önce iki kez ertelenen astronot Alper Gezeravcı ve beraberindeki isimlerin bugün uzaydan ayrılması bekleniyor.

SpaceX, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da bulunduğu Dragon uzay aracı ve Axiom-3 (Ax-3) ekibinin Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan 7 Şubat Çarşamba günü TSİ 17.05'te ayrılacağını açıkladı.

Gezeravcı'nın 36 saat sürmesi beklenen yolculuğun ardından cuma günü saat 05.05'de dünyaya dönmesi planlanıyor.

Uzaydan dönüşe geçen Alper Gezeravcı'dan yeni mesaj: Ülkeye dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorumUzaydan dönüşe geçen Alper Gezeravcı'dan yeni mesaj: Ülkeye dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorumGüncel

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